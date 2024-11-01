edición general
La UEFA obtiene una orden de bloqueo dinámico en la India que permite tomar medidas a nivel mundial contra sitios web ilegales con 2.000 millones de visitas

La UEFA, en colaboración con la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) y en plena coordinación con UC3, ha obtenido una orden judicial basada en los derechos de autor en la India que autoriza el bloqueo dinámico para proteger la UEFA Champions League de la retransmisión ilegal a gran escala. La decisión del Tribunal Superior de Delhi abarca 79 dominios vinculados a 2.000 millones de visitas anuales y otorga a la UEFA la autoridad para bloquear dinámicamente los sitios ilegales de nueva aparición durante el resto de la temporada.

#3 tyrrelco
Buena oportunidad para dejar esa mierda de deporte :troll:
0 K 10
#1 kreator *
Otro éxito de la Lonja Floja de Pescadores
0 K 10
sotillo #2 sotillo
#1 Para hacerte yonki de la Champion está la cosa
0 K 10
#4 solojavi
Otra vez el furbo jodiendo a todo el mundo. Deberían aislar ese submundo de Internet prohibiendo bajo pena de cárcel cualquier difusión sobre ese hexpektakulo en redes públicas.
0 K 9

