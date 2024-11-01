La UE de Von der Leyen favorece el ‘marketing’ de Silicon Valley para invertir en IA, sin base científica

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró el pasado mes de mayo, en la conferencia anual sobre el presupuesto europeo, que la inteligencia artificial alcanzaría la “capacidad de razonar como un ser humano” en 2026. Ante el comentario, muchos especialistas nos llevamos las manos a la cabeza. No lo dijo citando un artículo revisado por pares ni un estudio científico sólido. Lo dijo repitiendo materiales de marketing de algunas de las grandes tecnológicas norteamericanas.