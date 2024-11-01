edición general
8 meneos
8 clics
La UE de Von der Leyen favorece el ‘marketing’ de Silicon Valley para invertir en IA, sin base científica

La UE de Von der Leyen favorece el ‘marketing’ de Silicon Valley para invertir en IA, sin base científica

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró el pasado mes de mayo, en la conferencia anual sobre el presupuesto europeo, que la inteligencia artificial alcanzaría la “capacidad de razonar como un ser humano” en 2026. Ante el comentario, muchos especialistas nos llevamos las manos a la cabeza. No lo dijo citando un artículo revisado por pares ni un estudio científico sólido. Lo dijo repitiendo materiales de marketing de algunas de las grandes tecnológicas norteamericanas.

| etiquetas: von der leyen , inteligencia artificial , marketing , silicon valley , ue
6 2 0 K 73 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 73 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Lo raro sería que esta vendida apostara por la industria europea.
3 K 53
#4 Pixmac
La UE se va a pique y por decisiones propias.
0 K 18
porcorosso #1 porcorosso *
La comunidad científica alerta de las decisiones políticas tomadas en la UE comprando humo a las grandes tecnológicas norteamericanas. Los contratos de IA para servicios públicos en Europa benefician sobre todo a firmas privadas que venden sistemas cuyo impacto real está por demostrar. La IA no va a solucionar el sistema sanitario, revolucionar los servicios sociales ni modernizar la administración. Hay que invertir en personas, no en desarrollos imposibles.

El programa europeo de

…   » ver todo el comentario
0 K 12
#3 Dav3n
Todavía hay que explicar que la comisión europeda trabaja en pro de intereses extranjeros? xD xD xD
0 K 11

menéame