La UE ve una "peligrosa provocación" la entrada de tres aviones cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Tres cazas MIG-31 rusos han violado este viernes el espacio aéreo de Estonia, en un incidente "inaceptable" a juicio del Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos de la OTAN.
| etiquetas: otan , estonia , caza , mig-31 , italia
¿Qué opinas de los aviones de la OTAN que frecuentemente bordean las fronteras rusas?
No has respondido a la pregunta.
¿Y cómo sabes que no están haciendo lo mismo los rusos?
¿Sólo crees a una parte?
La parte a la que crees acogió a nazis en su seno, perpetró atentados terroristas muy sangrientos en Europa (Red Gladio) y ha bombardeado varios países, además de introducirse en Ucrania en una guerra proxy. Tienes unos criterios muy subjetivos.
nuevarevolucion.es/estonia-priva-a-la-minoria-rusa-del-derecho-a-voto/
pero todo normal en la democratica UE
Qué vergüenza, que compara una violación de soberania con un ejercicio de libre circulación por espacio aéreo internacional.
Los rusos lo hacen constantemente, incluso llegan hasta España.
Que papelón tienen, se les ve la patita de quintacolumnistas o bien pagaos, incluso ante una violación tan grave de la soberanía europea siguen a los pies de Putin, vergüenza.
¿Que queda ahora? ¿Derribar aviones rusos? ¿Violar la soberanía rusa?
Más que para vendernos armas claro.
Los rusos dirán que si la OTAN estuviera donde debe no violarian su espacio aereo
Habrá que hacer como hizo Turquía y derribar todo avión que se pierda.
Polonia asegura haber interceptado un dron sobre edificios gubernamentales en Varsovia
elpais.com/internacional/2025-09-15/polonia-asegura-haber-interceptado
Sin duda ha pasado desde siempre, durante la guerra fría también, pero eso significa que volvemos un poco a las andadas del siglo pasado.
Añadido a esto, pareciera que Rusia no esté en guerra invadiendo un… » ver todo el comentario