La UE ve una "peligrosa provocación" la entrada de tres aviones cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Tres cazas MIG-31 rusos han violado este viernes el espacio aéreo de Estonia, en un incidente "inaceptable" a juicio del Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos de la OTAN.

meroespectador
Injustificable por parte de Rusia, es un tanteo continuo para provocar, cuando lo fácil es evitar toda confrontación volando con margen dentro de su territorio, tienen sistemas de sobra para ello. Es un "a ver que pasa", o un "pongámoslos nerviosos" que puede tener desastrosas consecuencias, nada que ganar todo que perder.
Beltenebros
#7
¿Qué opinas de los aviones de la OTAN que frecuentemente bordean las fronteras rusas?
meroespectador
#8 Bordear no quiere decir penetrar, máxime cuando no hay un contingente de tropas cercano que pueda provocar una invasión, como es el caso de las maniobras que Rusia y Bielorusia están realizando.
#12 Klamp
#9 el espacio aero estonio es un concido nazi de de toda la vida
Beltenebros
#9
No has respondido a la pregunta.
meroespectador
#13 Si no vuelan dentro de espacio aéreo Ruso, me parece bien y sería absolutamente irresponsable y provocador si volaran dentro de espacio aéreo ruso con un contingente enorme de tropas cerca que les pudiera apoyar para una invasión. Pero no es el caso, esto le está haciendo Rusia.
Beltenebros
#15
¿Y cómo sabes que no están haciendo lo mismo los rusos?
¿Sólo crees a una parte?
meroespectador
#18 La otra parte dijo que estaba haciendo maniobras militares en su territorio y le creí. Luego invadió un país ajeno y ya no le vuelvo a creer más porque todo es propaganda y quien disiente es arrestado o defenestrado.
Beltenebros
#22
La parte a la que crees acogió a nazis en su seno, perpetró atentados terroristas muy sangrientos en Europa (Red Gladio) y ha bombardeado varios países, además de introducirse en Ucrania en una guerra proxy. Tienes unos criterios muy subjetivos.
meroespectador
#23 ¿El gobierno Estonio hizo todo eso?, a ver si los criterios subjetivos son los tuyos, que ya te ha pillado con bulos por aquí unas cuantas veces.
Veelicus
#25 Es gobierno Estonio lo que esta haciendo es esto:
nuevarevolucion.es/estonia-priva-a-la-minoria-rusa-del-derecho-a-voto/

pero todo normal en la democratica UE
meroespectador
#26 Y ahora tienen la aviación rusa armada encima de sus cabezas y maniobras militares con capacidad de invadirles muy cerca, que casualidad oyes.
Alakrán_
#9 Me cuelgo.
Qué vergüenza, que compara una violación de soberania con un ejercicio de libre circulación por espacio aéreo internacional.
Los rusos lo hacen constantemente, incluso llegan hasta España.
Que papelón tienen, se les ve la patita de quintacolumnistas o bien pagaos, incluso ante una violación tan grave de la soberanía europea siguen a los pies de Putin, vergüenza.

¿Que queda ahora? ¿Derribar aviones rusos? ¿Violar la soberanía rusa?
ElBeaver
#7 con Turquía ya no lo intentan más
Beltenebros
#_11 Propaganda NAFO.
Gry
Si un país de la UE ataca primero territorio ruso (o en territorio ucraniano) los EEUU tendrán una excusa para dejarnos tirados y no intervenir.

Más que para vendernos armas claro.

Más que para vendernos armas claro.
ElBeaver
#2 si rusia ataca, todo bien según tú
Gry
#3 ¿Prefieres una guerra con Rusia junto con los EEUU o sin ellos?
ElBeaver
#5 no quiero ninguna guerra con nadie , pero si Rusia ataca a nuestro aliado y socios prefiero que esté EE. UU. de nuestro lado, dicho esto con Trump al mando, dudo que no dejar que invadieran estonia sin consecuencias
ipanies
Esto pasa desde siempre, pero si cada vez que pasa ahora va a ser una noticia preocupante, pues al final será preocupante y tendremos que mandar a nuestros hijos a matar a los hijos de los rusos!!!
Los rusos dirán que si la OTAN estuviera donde debe no violarian su espacio aereo ;)
Los rusos dirán que si la OTAN estuviera donde debe no violarian su espacio aereo ;)
Alakrán_
#1 Esto no pasa desde nunca, una cosa es bordear el espacio aéreo y otra es violar la soberanía. Ya no sabéis que decir para justificar a Rusia. ¿Comenzamos a meter aviones en Rusia? La OTAN tiene muchos.
Habrá que hacer como hizo Turquía y derribar todo avión que se pierda.
Habrá que hacer como hizo Turquía y derribar todo avión que se pierda.
Psignac
#6 No corras tanto que la semana pasada querían liar la 3ª GM los polacos por unos drones y ya están saliendo desmentidos por ahí. Yo, de primeras, ya no me creo nada. Pero si hasta el telediario de la 1 no es más que propaganda estos días, como para fiarse de lo que se diga en cualquier panfleto de internet que no sabes quién lo patrocina.
Alakrán_
#21 Oye, que la semana pasada derribaron drones rusos sobre Polonia. Dejen de mentir!
Enésimo_strike
#1 la OTAN está donde debe, los países se unen por voluntad propia y se acepta miembros por unanimidad del resto de socios.
#14 Grahml
#1 Bueno, hace una semana Polonia derribó un dron ruso:

Polonia asegura haber interceptado un dron sobre edificios gubernamentales en Varsovia
elpais.com/internacional/2025-09-15/polonia-asegura-haber-interceptado

Sin duda ha pasado desde siempre, durante la guerra fría también, pero eso significa que volvemos un poco a las andadas del siglo pasado.

Añadido a esto, pareciera que Rusia no esté en guerra invadiendo un…   » ver todo el comentario
Uge1966
Por más que leo la definición de "inaceptable" en el diccionario, no me cuadra con la realidad observada.
Enésimo_strike
#4 bueno si tu aceptas que una potencia militar haga incursiones aéreas en terceros países es cosa tuya, pero entenderás que al resto nos parezca inaceptable.
LoboAsustado
Lo inaceptable es que un avión MILITAR entre sin permiso en tu espacio aéreo. Uso justificado de armas antiaéreas, como demostró Turquía en su momento.
