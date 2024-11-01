edición general
La UE, en riesgo "crónico" de quedarse sin antibióticos y sin tratamientos vitales: "Es necesaria una estrategia eficaz"

Desde la pandemia de Covid Europa afronta las medicinas como una cuestión existencial, pero sigue faltándole una estrategia a la altura: no hay un plan comunitario y existe un riesgo alto y "crónico", todavía, de que la UE se quede sin tratamientos vitales y antibióticos para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Esa es la conclusión de un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo.

Algunos de los problemas que menciona, fragmentación del mercado, falta de coordinación y competencia entre los distintos países, los tenemos también a nivel interno en España por la división de la Sanidad entre las CCAA.

A ver si la UE consigue organizar un poco el caos que tenemos aunque sea de rebote.
pues a coordinar las farmacias de todos los ejercitos de cada pais, si españa tiene , entiendo que el resto tambien..
Para empezar mucha gente se toma los antibióticos como si fueran caramelos y no los toma correctamente.
Esa es una de las causas de que cada vez hay más problemas de resistencias.
