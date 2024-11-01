La UE, en riesgo "crónico" de quedarse sin antibióticos y sin tratamientos vitales: "Es necesaria una estrategia eficaz"

Desde la pandemia de Covid Europa afronta las medicinas como una cuestión existencial, pero sigue faltándole una estrategia a la altura: no hay un plan comunitario y existe un riesgo alto y "crónico", todavía, de que la UE se quede sin tratamientos vitales y antibióticos para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Esa es la conclusión de un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo.
| etiquetas: ue , medicamentos , estrategia , escasez , riesgo
A ver si la UE consigue organizar un poco el caos que tenemos aunque sea de rebote.
Esa es una de las causas de que cada vez hay más problemas de resistencias.