La UE, en riesgo "crónico" de quedarse sin antibióticos y sin tratamientos vitales: "Es necesaria una estrategia eficaz"

Desde la pandemia de Covid Europa afronta las medicinas como una cuestión existencial, pero sigue faltándole una estrategia a la altura: no hay un plan comunitario y existe un riesgo alto y "crónico", todavía, de que la UE se quede sin tratamientos vitales y antibióticos para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Esa es la conclusión de un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo.