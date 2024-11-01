·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7177
clics
“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h
4831
clics
VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública
4110
clics
Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça
6002
clics
Meta se muere. Ya era hora
3891
clics
No estás loco: tu móvil funciona peor a estas horas de la tarde. Nos pasa a todos los españoles
más votadas
802
Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça
499
La Audiencia Nacional anula el procesamiento del jefe policial que tenía 20 millones emparedados
375
El embajador de EEUU en la ONU afea a España su entrega de la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese
533
Hasta las ratas son más dignas que la derecha española
274
Los trabajadores de Puertos de Tenerife agradecen el papel del Gobierno de España y arremeten ahora contra Clavijo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
13
clics
La UE invita a los talibanes a venir a Bruselas para negociar la vuelta de los refugiados
Ningún país europeo reconoce a los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán
|
etiquetas
:
ue
,
afganistán
5
0
0
K
84
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
84
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
No sé si tiene demasiado sentido hacer volver a los refugiados con los talibanes.
A priori, 0 sentido.
5
K
93
#3
concentrado
#1
No tiene ningún sentido humanitario. Pero sí tiene sentido para quitarse inmigrantes y refugiados de encima aún a costa de enviar personas a lugares donde los van a encarcelar (como poco). Otra más de la UE.
2
K
58
#7
soberao
#3
Después buscarán enfermeras para cuidar ancianos con Alzheimer en países fuera de la UE pero
"cristianos"
. Que por un lado te dicen que los refugiados a su "casa",
"que hacen falta traer miles de trabajadores extranjeros"
cuando están las cifras de paro por las nubes y que los que vengan,
"que vengan con títulos universitarios e ingenierías"
cuando uno de un partido de ultraderecha no ha terminado la educación primaria ni va a…
» ver todo el comentario
0
K
18
#4
soberao
#1
Es lo que quiere la UE:
quitarse a los inmigrantes
, este es el nivel.
Les da igual que los lleven a un campo de concentración o de exterminio, porque será fuera de las fronteras de la UE y responsabilidad de terceros. Luego cuando la UE diga que es "seguro" enviar de regreso a los refugiados irán todos obligados, porque no puedes quedarte en un país de acogida si se te acaba el permiso de residencia. Por eso, aunque los asesinen en terceros países la UE será responsable de haberlos enviados a esos países donde no hay garantías de que esas personas vayan a estar seguras y más siendo mujer.
1
K
38
#5
Alakrán_
#1
Si huían de la guerra y está ha terminado, lo normal es que vuelvan a sus país.
El problema es el de siempre, que la mayoría no querrá volver.
1
K
17
#8
soberao
*
#5
Over 370 Afghans killed in Pakistan conflict in first 3 months of 2026: UN
www.aljazeera.com/news/2026/5/12/over-370-afghans-killed-in-pakistan-c
Esto es igual que en Gaza, que hay "alto al fuego" pero asesinan a palestinos a diario y no han dejado de demoler casas de civiles ni un solo día, pero las noticias mirando para otro lado, que el asesino es el sionista genocida y son camaradas de Eurovisión.
0
K
18
#9
Alakrán_
#8
1. Habla de afganos asesinados en la conflicto con Pakistán, es un hecho puntual.
2. Centra la conversación.
0
K
18
#10
soberao
#9
Un conflicto, "un hecho puntual", es cuando tienes problemas con tu vecino por las lindes de tu finca. Cuando hay muertos de por medio es un "Puerto Hurraco".
En Afganistán hay guerra y tu hija no puede ir al colegio o estudiar por haber nacido mujer.
0
K
18
#11
WcPC
#1
Como que no, los putos racistas de mierda se libran de "moros"...
Si eres un racista de mierda tiene todo el sentido.
0
K
12
#6
SeñorPresunciones
Señores lobos, ¿desean ustedes que les enviemos de vuelta a las ovejas que huyeron de sus fauces rabiosas? Nosotros a mandar.
1
K
31
#2
javibaz
La UE queriendo ser el faro del mundo, siempre haciendo lo que otros les piden. Ni un sentido.
0
K
12
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A priori, 0 sentido.
Les da igual que los lleven a un campo de concentración o de exterminio, porque será fuera de las fronteras de la UE y responsabilidad de terceros. Luego cuando la UE diga que es "seguro" enviar de regreso a los refugiados irán todos obligados, porque no puedes quedarte en un país de acogida si se te acaba el permiso de residencia. Por eso, aunque los asesinen en terceros países la UE será responsable de haberlos enviados a esos países donde no hay garantías de que esas personas vayan a estar seguras y más siendo mujer.
El problema es el de siempre, que la mayoría no querrá volver.
Esto es igual que en Gaza, que hay "alto al fuego" pero asesinan a palestinos a diario y no han dejado de demoler casas de civiles ni un solo día, pero las noticias mirando para otro lado, que el asesino es el sionista genocida y son camaradas de Eurovisión.
2. Centra la conversación.
En Afganistán hay guerra y tu hija no puede ir al colegio o estudiar por haber nacido mujer.
Si eres un racista de mierda tiene todo el sentido.