La UE despliega a los primeros observadores en Bolivia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó este miércoles a los primeros 32 observadores electorales de largo plazo a las nueve regiones de Bolivia y recibió denuncias de intentos de afectar las elecciones en el país, a once días de realizarse la inédita segunda vuelta presidencial. La siguiente semana llegarán 50 observadores de corto plazo y se sumarán después otros para que hayan 120 el día de la votación, el próximo 19 de octubre.