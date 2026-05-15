La UE busca cómo volver a hablar directamente con Rusia

Empezó como un susurro, siguió como un rumor y se está convirtiendo en un clamor. La Unión Europea tiene que, al menos, si no hablar directamente, sí estar preparada para hablar con Rusia. Es algo en lo que ya ha incidido incluso Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, que en una reunión con líderes europeos celebrada en Armenia a principios de mes planteó la necesidad de que la Unión Europea hablara directamente con Moscú. El ucraniano conoce de primera mano lo que significa depender totalmente de EEUU a la hora de lidiar con el Kremlin...
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Al final se lo tuvo que vender a la India por cuatro rupias, jajaja
www.msn.com/en-in/news/other/eu-energy-reliance-peaks-as-us-troop-cuts
Ya sabes, mañana a ducharte en frío (si es que te duchas algún día)
En honor a la verdad, esto no lo empezó Trump. Y una cosa a agradecerle al zanahorio es que ha derrumbado todo el argumentario lameculo yanki de mierdas de democracias y libertades y ha reconocido que solo va a por la pasta.
O no hay webos?
A mí siempre me pasa al cambiar de dispositivo.