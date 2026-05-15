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La UE busca cómo volver a hablar directamente con Rusia

La UE busca cómo volver a hablar directamente con Rusia

Empezó como un susurro, siguió como un rumor y se está convirtiendo en un clamor. La Unión Europea tiene que, al menos, si no hablar directamente, sí estar preparada para hablar con Rusia. Es algo en lo que ya ha incidido incluso Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, que en una reunión con líderes europeos celebrada en Armenia a principios de mes planteó la necesidad de que la Unión Europea hablara directamente con Moscú. El ucraniano conoce de primera mano lo que significa depender totalmente de EEUU a la hora de lidiar con el Kremlin...

| etiquetas: ue , hablar , rusia , zelenski
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 candonga1
"Pofavó, pofavó... un poquito de petróleo, gas y nitrogenados a precio de antes de sancionarte... pofavó..."
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#5 Orka
#2 ¡Eso es una gran verdad!
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Thirsty #7 Thirsty
#2 Eso es lo que decía la basura rusa, que nos íbamos a congelar de frío, jajaja
Al final se lo tuvo que vender a la India por cuatro rupias, jajaja
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mosfet #11 mosfet
#7 Dime algún país que no sea una basura, porque complicado lo tienes, mires a donde mires todo son hipócritas.
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#13 pascuaI
#7 Las importaciones de gas ruso a la UE, en máximos desde el inicio de la guerra de Ucrania:

www.msn.com/en-in/news/other/eu-energy-reliance-peaks-as-us-troop-cuts

Ya sabes, mañana a ducharte en frío (si es que te duchas algún día) :troll:
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rusito #10 rusito
#2 Dame aaaargo!
1 K 29
Aokromes #12 Aokromes
#2 y uranio y cromo y vanadio y titanio y ....
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cocolisto #1 cocolisto
A ver si dejan de ser tan absurdos y ,al menos,establecen relaciones.¡Pero si hasta Hamás habla con Israel y los están masacrando!
5 K 78
obmultimedia #9 obmultimedia
#1 Lo tienen fácil, que se acabe el paripé de la guerra entre Ucrania y Rusia.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Joer... Putin da asco inmenso, pero es que estas dos de la foto, la veleta y la señora de la permanente son unas arrastradas genuflexas. Creo que no las he visto hacer nada digno nunca.
1 K 37
makinavaja #8 makinavaja
Es lo que pasa cuando se delegan las responsabilidades de las relaciones internacionales en un país que ni siquiera pertenece a la UE como es EEUU, y a un loco como es Trump...
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HeilHynkel #14 HeilHynkel *
#8

En honor a la verdad, esto no lo empezó Trump. Y una cosa a agradecerle al zanahorio es que ha derrumbado todo el argumentario lameculo yanki de mierdas de democracias y libertades y ha reconocido que solo va a por la pasta.
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Veelicus #4 Veelicus
Tranquilo todo el mundo!!!, ya se encargaran nuestros medios de manipulacion de hacernos creer que los rusos se rinden
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azathothruna #16 azathothruna
Tan facil es mandar la Pustula a moscu
O no hay webos?
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ambizogato #15 ambizogato
¿Se les ha perdido el número de teléfono?
A mí siempre me pasa al cambiar de dispositivo.
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#6 Razhan
Bueno, en caso de duda, mándale una cancion
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menéame