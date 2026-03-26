UE aprueba reglamento de centros migrantes en el extranjero

El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor del reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.
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En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.
Cooperación y aumento del internamiento
Además, se exige a los… » ver todo el comentario
Los enviamos a campos de concentración en países donde cristo perdió la chancla para hacer como que no existen.
Le veo cierto parecido a esos barrios de lujo donde si aparece un pobre lo apean rápido para que no moleste a la vista.