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UE aprueba reglamento de centros migrantes en el extranjero

UE aprueba reglamento de centros migrantes en el extranjero

El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor del reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.

| etiquetas: deportación , eurocamara , parlamento , migrantes
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5 comentarios
6 2 0 K 86 actualidad
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Excelente noticia.
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#2 Cincocuatrotres
Parece que Europa se harta de la inmigración descontrolada, sin embargo Sanchez la promueve, parece que hay una contradiccion.
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Loyert #1 Loyert
Se sigue así el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo y que en 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes que en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales.

En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.
Cooperación y aumento del internamiento

Además, se exige a los…   » ver todo el comentario
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#5 Onaj
En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.

Los enviamos a campos de concentración en países donde cristo perdió la chancla para hacer como que no existen.

Le veo cierto parecido a esos barrios de lujo donde si aparece un pobre lo apean rápido para que no moleste a la vista.
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vicvic #4 vicvic
Excelente noticia. Ahora solo falta que la izquieda deje a un lado los cálculos electorales y mire por el bien común abrazando medidas como esta,tan necesarias.
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menéame