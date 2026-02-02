edición general
La UD Ibiza refuerza la meta fichando al portero Paradowski

En el cierre de mercado, la UD Ibiza ha fichado un portero que pedía el técnico tras la salida de Belman. Se trata del joven francés procedente del Pau y anteriormente el Nimes, Tao Paradowski.

u_1cualquiera
Iba a votar irrelevante pero entonces me di cuenta del nombre
Mis dieses
3 K 42
#2 diablos_maiq
Paradowsky evitará montones de golowskys

Lo siento, no me he podido resistir
1 K 21
Democrito
A mi me encanta el nombre del portero del Sevilla, alemán de ascendencia griega, Odisseas Vlachodimos (léase "vlajodimos").
Tanto el nombre como el apellido son de lo más sonoro.
1 K 19
#8 encurtido
#5 Lo están echando ahora en teledeporte. Lo he tenido que buscar para estar seguro porque debería estar abriendo tertulias deportivas.
0 K 8
mikhailkalinin
Ennel nombre le va la hazaña.
0 K 10
Cantro
Es como de historieta de Mortadelo y Filemón
0 K 10
#4 mam23
El portero de Schrödinger
0 K 7

