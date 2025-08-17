Los ucranianos que sufrieron la ocupación rusa rechazan tajantemente cualquier cesión territorial

En las partes de la región ucraniana de Járkov que fueron liberadas después de seis meses de ocupación rusa en 2022, la perspectiva de ceder territorio a Rusia como parte de un posible acuerdo de paz se enfrenta a una feroz resistencia, mientras que los recuerdos de la tortura, el hambre y el miedo alimentan una determinación colectiva para impedir el regreso de los rusos.
Asi como alemania, francia y demas.
A mí abuelo lo fue a buscar la falange, tras la guerra, solo por esculpir una estatua del alcalde republicano. En los territorios ocupados por Rusia tengo muy claro que es la misma mierda. Por eso no se permite el acceso a periodistas independientes. O si entran acaban como la periodista Ucrania violada y torturada por las tropas rusas y cuyo cuerpo se… » ver todo el comentario