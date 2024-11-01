edición general
Ucrania tendrá en Dinamarca la primera fábrica de armamento en suelo OTAN para la guerra contra Rusia

Ucrania empezará a producir armamento fuera de sus fronteras para abastecer el frente de guerra contra la invasión de Rusia, y el primer país donde lo hará será Dinamarca. La empresa armamentística ucraniana Fire Point tiene previsto abrir una fábrica en el país nórdico que empezará a producir en diciembre el combustible para los misiles de largo alcance Flamingo, descritos por el presidente Volodímir Zelenski como una de las armas que han tenido más éxito en la defensa de su país.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
La primera fábrica ... Todo lo que llevan disparando y acumulando desde 2014 se ve que lo conseguían invocando a los dioses y mediante magia.
#2 titomeneao
#1 Creo que el titular es bien claro, la primera fábrica Ucraniana en suelo OTAN
Ddb #3 Ddb
#1 Ya pero esto es diferente. La OTAN y amigos han armado a Ucrania pero ahora lo que va a hacer Dinamarca es cederle suelo para que construya y fabrique sus propias armas en territorio danés. Eso permite que Rusia no pueda atacar esas fábricas por lo que ha Ucrania se le hace un poco menos difícil intentar subsistir como país. Es una buena idea por parte de los ucranianos.
Andreham #4 Andreham
#3 Es un poco lerele eso de que monto la fábrica en un tercer país y no me la pueden atacar.

Me pregunto cómo les sentará a los daneses que ahora sean objetivos legítimos de una guerra.
JungSpinoza #9 JungSpinoza
#4 >> cómo les sentará a los daneses

Nos sienta bien apoyar a los ucranianos, gracias por preguntar.
fofito #6 fofito
#3 entonces el discurso de que Rusia va a atacar a la OTAN lo damos por superado?
#7 chavi
#3 Las armas que usa ahora donde se fabrican ?
Ddb #8 Ddb
#7 Las que le suministra la OTAN y amigos en territorio OTAN y amigos y las suyas en su propio territorio. Ucrania fabrica un montón de armas, toda su economía es economía de guerra. Igual con Rusia, a quien, por cierto, también suministran armas terceros países y incluso tropas, pues hasta ahora la Korea la buena es el único país que ha aportado tropas directamente.
Jangsun #11 Jangsun
Perfecto. Iros todos a mataros con los rusos si os apetece, y que nos dejen en paz a los que no queremos saber nada de este timo para quedarse con nuestro dinero para médicos, infraestructuras y pensiones, o sea, para esclavizarnos más de lo que ya estamos.
io1976 #5 io1976
Con el dinero de quienes va a montar Ucrania esa fábrica? Pues eso.
JungSpinoza #10 JungSpinoza
#5 >> Con el dinero de quienes va a montar Ucrania esa fábrica?

Como ciudadano danes, espero que mis impuestos ayuden.
