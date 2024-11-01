Ucrania tendrá en Dinamarca la primera fábrica de armamento en suelo OTAN para la guerra contra Rusia

Ucrania empezará a producir armamento fuera de sus fronteras para abastecer el frente de guerra contra la invasión de Rusia, y el primer país donde lo hará será Dinamarca. La empresa armamentística ucraniana Fire Point tiene previsto abrir una fábrica en el país nórdico que empezará a producir en diciembre el combustible para los misiles de largo alcance Flamingo, descritos por el presidente Volodímir Zelenski como una de las armas que han tenido más éxito en la defensa de su país.