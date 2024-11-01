edición general
Ucrania, pruebas borradas

Ucrania, pruebas borradas

Desde 1991, el año en que Ucrania se convirtió en una república independiente, después de la disolución de la URSS, la OTAN tejió una red de relaciones dentro de las fuerzas armadas ucranianas. Simultáneamente, a través de la CIA estadounidense y de otros servicios secretos, procedió al reclutamiento de militantes neonazis, que recibieron financiamiento, entrenamiento y armamento. Existe una extensa documentación fotográfica que muestra a jóvenes militantes neonazis de la UNA-UNSO mientras se entrenaban en 2006, en Estonia, con instructores...

cocolisto
Había un documental en la 2 de 2018 que relataba la introducción nazi en el ejercito y la sociedad con campamentos para niños de corte militarista que eran instruidos en el desprecio y racismo a todo lo ruso donde asesinarlos era poco más que hacerlo a un perro.
Procuraré buscarlo,si es que no ha desaparecido.
Beltenebros
@rar, cuidado con los votos negativos injustificados, que pueden recibir un strike. :-)
rar
#1 Temblando estoy.
Beltenebros
#3 CC #5
¿Tienes fachapass?
cosmonauta
@rar no tomes a broma la amenaza de #1.

Parece todo un experto en autoritarismos, pensamiento
único y reeducación.
rar
#5 No es una amenaza, es un consejo cariñoso. #1 debe ser adorable, tanto preocuparse de los demás.
Beltenebros
#5
Confundes consejo con amenaza. Nada sorprendente, especialmente desde que en no sé qué momento, o bien usurpaste esa cuenta de menéame, o bien diste un giro ideológico de 180 grados. Te lo he preguntado varias veces y siempre evitas responder.
cocolisto
He encontrado estos documentales bastante ilustrativos:

m.youtube.com/watch?v=ovoHjda-vzY

m.youtube.com/watch?v=ogVr9NzpM8Q
Beltenebros
#9
Una cosa es tratar de infiltrarse, y otra muy distinta es entrar con alfombra roja.
Beltenebros
#2 Desde 1991 en el interior de Ucrania. Hasta entonces, las cosas se hacían desde fuera.
HeilHynkel
#7

Para actuar desde fuera alguien tiene que estar dentro.
WcPC
#2 Hombre, en esa época Ucrania no era un País como tal, era parte de la URSS
drstrangelove
A Rusia, o ex-URSS, ya hubo historias para intentar desestabilizarla, la más exitosa en Afganistán, pero antes en Hungría y Turquía. La gracia de Rusia es que es muy difícil atacarla por vía terrestre, tiene mucha frontera con China y Kazajastán, por el Caucaso está bien protegida por las montañas, un desembarco por Artico sería un suicidio, por Europa es lo más fácil con sus extensas estepas, pero en Europa se vive más o menos bien y nadie quiere guerras; además el General Invierno hace…   » ver todo el comentario
