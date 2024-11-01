Ucrania se plantea retirarse de Pokrovsk y Mirnograd

Medios ucranianos sugieren que Pokrovsk y Mirnograd han perdido valor estratégico. Kiev y Zelenski barajan la retirada y anuncian nuevas líneas defensivas. Mientras el mando ucraniano sigue enviando refuerzos a Pokrovsk y Volodímir Zelenski presenta públicamente la defensa de la ciudad frente a las fuerzas rusas como heroica, la televisión estatal ucraniana ha empezado a plantear la posibilidad de retirarse de la aglomeración Pokrovsk–Mirnograd. Según Voennoye Obozreniye (Reseña Militar), el liderazgo militar y político de Ucrania reconoce qu
www.abc.es/internacional/rusia-acorrala-defensas-ucranianas-bastion-es
Rusia acorrala a las defensas ucranianas en un bastión estratégico
Es uno de los centros de defensa que quedaban que estaban siendo preparados desde 2014. Según… » ver todo el comentario
Hombre, es lo que decían en 1943 los alemanes de Stalingrado. Pero para el ABC lo sigue siendo, al menos hoy.
Ha rebuznado que bulo. Según él los ucranianos están asediando San Petersburgo.
Pero los propios ucranianos discrepan.
Así es, pero sabes de sobra que ellos no lo dicen en ese sentido.