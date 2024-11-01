Medios ucranianos sugieren que Pokrovsk y Mirnograd han perdido valor estratégico. Kiev y Zelenski barajan la retirada y anuncian nuevas líneas defensivas. Mientras el mando ucraniano sigue enviando refuerzos a Pokrovsk y Volodímir Zelenski presenta públicamente la defensa de la ciudad frente a las fuerzas rusas como heroica, la televisión estatal ucraniana ha empezado a plantear la posibilidad de retirarse de la aglomeración Pokrovsk–Mirnograd. Según Voennoye Obozreniye (Reseña Militar), el liderazgo militar y político de Ucrania reconoce qu