edición general
4 meneos
28 clics

Ucrania se plantea retirarse de Pokrovsk y Mirnograd

Medios ucranianos sugieren que Pokrovsk y Mirnograd han perdido valor estratégico. Kiev y Zelenski barajan la retirada y anuncian nuevas líneas defensivas. Mientras el mando ucraniano sigue enviando refuerzos a Pokrovsk y Volodímir Zelenski presenta públicamente la defensa de la ciudad frente a las fuerzas rusas como heroica, la televisión estatal ucraniana ha empezado a plantear la posibilidad de retirarse de la aglomeración Pokrovsk–Mirnograd. Según Voennoye Obozreniye (Reseña Militar), el liderazgo militar y político de Ucrania reconoce qu

| etiquetas: ucrania , rusia , guerra , retirada , pokrovsk
3 1 3 K 8 actualidad
9 comentarios
3 1 3 K 8 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
En breve los OTANeros dirán que es un sitio que no es relevante ... aunque el ABC parece llevarles la contraria.

www.abc.es/internacional/rusia-acorrala-defensas-ucranianas-bastion-es

Rusia acorrala a las defensas ucranianas en un bastión estratégico

Es uno de los centros de defensa que quedaban que estaban siendo preparados desde 2014. Según…   » ver todo el comentario
3 K 45
Noeschachi #2 Noeschachi
#1 El mismo artículo que meneas "Pokrovsk y Mirnograd han perdido valor estratégico"
2 K 19
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#2

Hombre, es lo que decían en 1943 los alemanes de Stalingrado. xD Pero para el ABC lo sigue siendo, al menos hoy.
2 K 33
Aokromes #5 Aokromes
#1 ahora viene pozz a decir que es erroneo :troll:
0 K 11
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#5

Ha rebuznado que bulo. Según él los ucranianos están asediando San Petersburgo.

Pero los propios ucranianos discrepan.  media
0 K 18
Mikhail #8 Mikhail
#1 Bueno, técnicamente, al haber avanzado tanto el frente sur y ser rodeada, Pokrovsk ha perdido su valor como hub logístico y zona de concentración que tenía hace unos meses. Era un nudo de carreteras y ferroviario entre el norte de Donetsk (Sloviansk-Kramatorsk) y Zaporiyia-Dnipropetrovsk, con los frenes sur, cuando estaba en Kurajove y Avdiivka y el Este, ahora en Konstantinivka. Ahora ya no tiene ese valor operativo; únicamente tiene valor político y moral.
0 K 8
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Así es, pero sabes de sobra que ellos no lo dicen en ese sentido.
0 K 18
pitercio #6 pitercio
Pues sí no les interesaban tanto, podrían haberse ahorrado muchas bajas.
1 K 30
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Una página de propaganda rusa en todos y cada uno de sus artículos, se podría ser más parcial pero solo queda el ministerio de defensa ruso para ello. Hasta los turbopatriotas z de Telegram admiten que “quizá alguna vez Rusia podría haber hecho alguna cosa mejor”, pero esta página ni eso.
0 K 13

menéame