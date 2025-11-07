edición general
Ucrania y el petróleo ruso: Trump y Orbán se citan en Washington para una reunión "de alto riesgo"

Los dos líderes están alineados políticamente, pero Washington ha criticado a Budapest por importar energía rusa incluso cuando el resto de Europa se desenchufa de Moscú. Se podrían anunciar nuevos acuerdos entre Hungría y EE.UU. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, encabeza una delegación de 180 personas que visitará al presidente Donald Trump en Washington, en un encuentro que pondrá de relieve su amistad, pero también las actuales tensiones existentes entre ambos.

| etiquetas: ucrania , petróleo , trump , orbán , washington , reunión
4 comentarios
Yorga77 #1 Yorga77
Dos ratas quedan para discutir sobre las propiedades de una tercera rata amiga de la segunda rata. :troll:
ElBeaver #2 ElBeaver
Sobre Euronews , Propiedad actual: En 2021, el grupo Media Globe Networks (propiedad del magnate egipcio Naguib Sawiris) poseía el 88% del capital de Euronews, mientras que el 12% restante pertenecía a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Transacción de 2021: Alpac Capital compró Euronews a Media Globe Networks.
Vínculos con Hungría: Alpac Capital es propiedad del inversor portugués Pedro Vargas David, hijo de un asesor de Viktor Orbán. La adquisición se realizó con fondos que, según investigaciones, procedían del estado húngaro.
#3 Quillotro
Un duelo a muerte estilo western con un colt del 45 y nos librábamos al menos de uno.
#4 Quillotro
En la otra semifinal, Putin vs Netanyahu, y los ganadores de las semifinales jugan la final al mejor de tres, para aumentar las posibilidades.
