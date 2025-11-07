Ucrania y el petróleo ruso: Trump y Orbán se citan en Washington para una reunión "de alto riesgo"

Los dos líderes están alineados políticamente, pero Washington ha criticado a Budapest por importar energía rusa incluso cuando el resto de Europa se desenchufa de Moscú. Se podrían anunciar nuevos acuerdos entre Hungría y EE.UU. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, encabeza una delegación de 180 personas que visitará al presidente Donald Trump en Washington, en un encuentro que pondrá de relieve su amistad, pero también las actuales tensiones existentes entre ambos.