Ucrania muestra al mundo sus nuevos súper drones marítimos que vuelan 1.500 kilómetros y pueden cargar dos toneladas de explosivos

Ucrania ha presentado la nueva generación de drones marítimos, capaces de transportar hasta dos toneladas de explosivos y de volar hasta 1.500 km. Se llaman Sea Baby y ya se han probado en misiones en el Mar Negro. El primero fue "una ametralladora giroestabilizada con un sistema automático de adquisición y reconocimiento de objetivos", según recoge el informe. El segundo llevaba "armamento pesado: un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grad de 10 proyectiles".
| etiquetas: ucrania , drones , mar negro
#4 #8 #6 Misil marítimo o naval no es porque navegue o vuele, sino por su uso
www.youtube.com/shorts/SRc5hvcue3g
Entonces si seria una noticia porque puedes mandarlos por los rios y que luego silenciosamente ataquen posiciones terrestres.
Sin duda seria un avance digno de mencion.