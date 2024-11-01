edición general
Ucrania muestra al mundo sus nuevos súper drones marítimos que vuelan 1.500 kilómetros y pueden cargar dos toneladas de explosivos

Ucrania ha presentado la nueva generación de drones marítimos, capaces de transportar hasta dos toneladas de explosivos y de volar hasta 1.500 km. Se llaman Sea Baby y ya se han probado en misiones en el Mar Negro. El primero fue "una ametralladora giroestabilizada con un sistema automático de adquisición y reconocimiento de objetivos", según recoge el informe. El segundo llevaba "armamento pesado: un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grad de 10 proyectiles".

ucrania , drones , mar negro
11 comentarios
Barney_77 #2 Barney_77
Drones maritimos que vuelan 1500 kilometros? Esta claro que son super drones
#3 sliana
#2 barcos voladores de shield
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 #3 El Harpoon y los Exocet son misiles marítimos y también vuelan como los drones.

#4 #8 #6 Misil marítimo o naval no es porque navegue o vuele, sino por su uso
Barney_77 #9 Barney_77 *
#7 Pues mira, voy a tener que darte la razon. No veo fallos en tu razonamiento
JackNorte #10 JackNorte
#7 Solo bromeaba quizas sea un problema entre la nomenclatura y mi imaginacion.
allenharpell #11 allenharpell
#2 Creo que lo de volar ha sido ocurrencia del periodista, parece que en realidad se trata más bien de una lancha no tripulada y controlada de forma remota

www.youtube.com/shorts/SRc5hvcue3g
JackNorte #1 JackNorte
Esto es propaganda de guerra o no lo es?
tul #4 tul
#1 huele a bulardo que tira para atras
JackNorte #5 JackNorte
#4 No entro ni a valorar la veracidad , ya que asumo que no tengo los conocimientos.
Aokromes #6 Aokromes
0 K 11
JackNorte #8 JackNorte *
#6 Viendolo asi no lo habia pensado asumi que eran drones que despegan de barcos pero no habia pensado en drones hibridos acuaticos y drones voladores. xD
Entonces si seria una noticia porque puedes mandarlos por los rios y que luego silenciosamente ataquen posiciones terrestres.
Sin duda seria un avance digno de mencion.
