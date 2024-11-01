Ucrania: Se declara un día oficial para recordar a las víctimas de la Operación Norte de la Unión Soviética

En abril de 2026 se cumplen 75 años desde que las autoridades de la Unión Soviética llevaron a cabo la Operación Norte. En esta operación se trasladó forzosamente a 9.793 testigos de Jehová a Siberia (Rusia). Ellos provenían de Ucrania y de otras cinco repúblicas soviéticas: Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia. Esta fue la mayor deportación de un grupo religioso en la historia soviética. Cabe destacar que, en el 2026, el Gobierno de Ucrania reconoció oficialmente el 8 de abril como un día para recordar a las víctimas.

| etiquetas: jw , testigos de jehová , stalin , unión soviética , operación norte
#2 eipoc
Bonita historia, me espero mejor a la versión soviética del asunto, que ya estoy empachado de tanta propaganda.
#4 Robe7064
#2 Los testigos de Jehová son contrarrevolucionarios. ¿Quieres discutirlo o prefieres no conocer el gulag?
Supercinexin #1 Supercinexin
Me imagino a los chicos de la NKVD llamando a sus puertas: "Buenos días, ¿tiene usted un momento para hablar de Iósif Stalin? ¿Lee usted El Capital?"

Jajajaj :troll:
LoboAsustado #3 LoboAsustado
#1 Que bueno! me recuerda el chiste de los zorros huyendo de rusia xD
