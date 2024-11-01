Ucrania: Se declara un día oficial para recordar a las víctimas de la Operación Norte de la Unión Soviética

En abril de 2026 se cumplen 75 años desde que las autoridades de la Unión Soviética llevaron a cabo la Operación Norte. En esta operación se trasladó forzosamente a 9.793 testigos de Jehová a Siberia (Rusia). Ellos provenían de Ucrania y de otras cinco repúblicas soviéticas: Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia. Esta fue la mayor deportación de un grupo religioso en la historia soviética. Cabe destacar que, en el 2026, el Gobierno de Ucrania reconoció oficialmente el 8 de abril como un día para recordar a las víctimas.
Jajajaj