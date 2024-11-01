Ucrania y bitcoin - Varoufakis y Munchau  

Esta semana en The Econoclasts, Yanis Varoufakis y Wolfgang Munchau desafían dos ortodoxias globales: la estrategia cínica de Europa en la guerra de Ucrania y la supuesta libertad del mundo de las criptomonedas. ¿Están los líderes europeos saboteando activamente cualquier plan de paz para Ucrania para ganar tiempo para el rearme? ¿Y confirmó el "invierno" de las criptomonedas de la semana pasada que el universo de las divisas digitales ha sido tomado por una alianza impía entre el gobierno y la banca, que garantizará el caos financiero?