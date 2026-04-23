·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4949
clics
La entrevista de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no para de compartirse: 'Esto es periodismo'
5370
clics
Lanzan en paracaídas un vehículo del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros... y queda totalmente destrozado
5914
clics
Faisán intenta ligar con una faisana
3669
clics
Angine de Poitrine te recuerdan que sigues siendo humano
5418
clics
La manipulación de los medios sobre la cuña fiscal: coste salarial y salario
más votadas
521
Rufián usa la imagen del Rey para contestar a Vox tras asegurar que “solo es español quien nace de padre y madre española”
607
La Policía dice que no encuentra a Daniel Esteve (Desokupa) para notificarle que tiene que declarar por sus amenazas a Pablo Iglesias
551
Menéame se desengancha de las plataformas estadounidenses
488
Un millonario cazador de caza mayor estadounidense de 75 años es pisoteado hasta la muerte por cinco elefantes mientras cazaba antílopes en África central [ENG]
361
MG elige España para albergar su fábrica europea, las marcas chinas apuestan por el 'made in Spain
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
27
clics
Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia -
Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos a miles de kilómetros de distancia, tras haber demostrado el control remoto de interceptores desde fuera de sus fronteras.
|
etiquetas
:
ucrania
,
dron
,
wan
8
2
0
K
113
tecnología
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
113
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
taSanás
Han descubierto el interné
2
K
47
#6
tommyx
#3
el IoD. Internet of Drones
1
K
17
#8
taSanás
#6
IoWar
0
K
7
#12
tommyx
#8
le veo nombre de banda de heavy metal trash
0
K
10
#7
carakola
#3
El artículo sobre wunderwaffe ucranianas de la semana. Ahora
a matar más rusos
como se decía en el programa de Iker y a por el número mágico de rusos muertos
www.elconfidencial.com/mundo/2026-02-24/estrategia-ucrania-rusia-guerr
4
K
64
#13
guillersk
#7
y luego la amenaza nucelar rusa de la semana
3
K
41
#14
carakola
#13
De esas se ven más las israelís y estadounidenses de un tiempo a esta parte. Poca broma con las wunderwaffe auténticas cuando están en manos de genocidas como USrael.
1
K
31
#1
cosmonauta
*
No he tenido tiempo de buscar más info pero es un tema muy interesante que puede ser un Game Changer. Además de tener aplicaciones civiles muy potentes.
Por un lado amplia la capacidad de atacar objetivos lejanos. Por otro lado, protege al operador del dron que es una figura clave y costosa de reemplazar.
Es tecnología que estaba reservada sólo a las grandes potencias.
3
K
43
#2
josde
#1
Ucrania lo es gracias a nuestro dinero.
4
K
64
#4
cosmonauta
#2
En parte, si. Y ese esfuerzo nos beneficia, moral, ética, ecònomica y tecnológicamente
7
K
73
#15
ur_quan_master
#4
volando nuestras infraestructuras energéticas y haciéndonos esclavos de usa, por poner dos ejemplos.
8
K
118
#17
cosmonauta
#15
No veas, tio...¡Como han dejado la gasolinera de al lado de casa!
0
K
16
#18
ur_quan_master
*
#17
dices esa chirrorrada es porque no has mirado el precio. Otro regalo de EEUU y sus mierdas en Ormuz
1
K
26
#19
cosmonauta
*
#18
Subió más cuando los putos rusos empezaron esta guerra.
A 1,50 creo que va hoy?
0
K
16
#21
ur_quan_master
*
#19
La historia de como empezó esta guerra lo conoce todo el mundo : el golpe de estado en Ucrania, el fuck the UE, el "acabaré con el Nord Stream" de Biden, el bloqueo de vías diplomáticas...
El relato lo tenéis perdido.
0
K
12
#24
curaca
#21
los hombrecitos de verde en el Dombas, las ambiciones imperialistas de Putin, la cagada especial de Rusia, el totalitarismo que poco a poco se implanta en Rusia...
0
K
9
#5
ElBeaver
#2
Resulta una inversión sumamente económica con una rentabilidad excepcional, posicionando a Europa a la vanguardia de la tecnología de drones y recuperando el liderazgo frente al dominio chino.
1
K
20
#11
Kamillerix
#5
Curiosamente los chinos no dicen/cuentan nada...
1
K
18
#16
Tx4
#5
"recuperando el liderazgo frente al dominio chino"
No recuerdo ningún "liderazgo" europeo tecnológico en las últimas décadas.
Cuando vea eventos de decenas de miles de drones surcando los cielos dibujando mosaicos organizados por alguna empresa occidental, veremos si nos estamos acercando algo a los chinos.
1
K
26
#9
tommyx
#2
no te alegras que con nuestro dinero y sus muertes avancemos ?
3
K
54
#10
guillersk
#2
dinero bien empleado pues
1
K
23
#23
curaca
#2
y gracias a que Putin decidió que iba a ocupar Ucrania en una operación rápida, que le ha salido regulinchi.
0
K
9
#20
woody_alien
*
Pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia ,,, siempre y cuando la OTAN siga pagando a Elon Musk la necesaria conexión a Starlink.
0
K
12
#22
Bilardezz
ya hay ofertas de trabajo de operador de drones, desde Lituania
bebee.com/lt/jobs/fpv-drone-operator-rsi-europe-vilnius-vilniaus--thei
justo vecinos de rusia ... cuasalidade de la vie
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por un lado amplia la capacidad de atacar objetivos lejanos. Por otro lado, protege al operador del dron que es una figura clave y costosa de reemplazar.
Es tecnología que estaba reservada sólo a las grandes potencias.
A 1,50 creo que va hoy?
El relato lo tenéis perdido.
No recuerdo ningún "liderazgo" europeo tecnológico en las últimas décadas.
Cuando vea eventos de decenas de miles de drones surcando los cielos dibujando mosaicos organizados por alguna empresa occidental, veremos si nos estamos acercando algo a los chinos.