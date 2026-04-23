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Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia -

Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia -

Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos a miles de kilómetros de distancia, tras haber demostrado el control remoto de interceptores desde fuera de sus fronteras.

| etiquetas: ucrania , dron , wan
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24 comentarios
8 2 0 K 113 tecnología
Comentarios destacados:        
taSanás #3 taSanás
Han descubierto el interné
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tommyx #6 tommyx
#3 el IoD. Internet of Drones
1 K 17
taSanás #8 taSanás
#6 IoWar
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tommyx #12 tommyx
#8 le veo nombre de banda de heavy metal trash
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carakola #7 carakola
#3 El artículo sobre wunderwaffe ucranianas de la semana. Ahora a matar más rusos como se decía en el programa de Iker y a por el número mágico de rusos muertos www.elconfidencial.com/mundo/2026-02-24/estrategia-ucrania-rusia-guerr
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#13 guillersk
#7 y luego la amenaza nucelar rusa de la semana
3 K 41
carakola #14 carakola
#13 De esas se ven más las israelís y estadounidenses de un tiempo a esta parte. Poca broma con las wunderwaffe auténticas cuando están en manos de genocidas como USrael.
1 K 31
cosmonauta #1 cosmonauta *
No he tenido tiempo de buscar más info pero es un tema muy interesante que puede ser un Game Changer. Además de tener aplicaciones civiles muy potentes.

Por un lado amplia la capacidad de atacar objetivos lejanos. Por otro lado, protege al operador del dron que es una figura clave y costosa de reemplazar.

Es tecnología que estaba reservada sólo a las grandes potencias.
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josde #2 josde
#1 Ucrania lo es gracias a nuestro dinero.
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cosmonauta #4 cosmonauta
#2 En parte, si. Y ese esfuerzo nos beneficia, moral, ética, ecònomica y tecnológicamente
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ur_quan_master #15 ur_quan_master
#4 volando nuestras infraestructuras energéticas y haciéndonos esclavos de usa, por poner dos ejemplos.
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cosmonauta #17 cosmonauta
#15 No veas, tio...¡Como han dejado la gasolinera de al lado de casa!
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ur_quan_master #18 ur_quan_master *
#17 dices esa chirrorrada es porque no has mirado el precio. Otro regalo de EEUU y sus mierdas en Ormuz
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cosmonauta #19 cosmonauta *
#18 Subió más cuando los putos rusos empezaron esta guerra.

A 1,50 creo que va hoy?
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ur_quan_master #21 ur_quan_master *
#19 La historia de como empezó esta guerra lo conoce todo el mundo : el golpe de estado en Ucrania, el fuck the UE, el "acabaré con el Nord Stream" de Biden, el bloqueo de vías diplomáticas...

El relato lo tenéis perdido.
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curaca #24 curaca
#21 los hombrecitos de verde en el Dombas, las ambiciones imperialistas de Putin, la cagada especial de Rusia, el totalitarismo que poco a poco se implanta en Rusia...
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ElBeaver #5 ElBeaver
#2 Resulta una inversión sumamente económica con una rentabilidad excepcional, posicionando a Europa a la vanguardia de la tecnología de drones y recuperando el liderazgo frente al dominio chino.
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Kamillerix #11 Kamillerix
#5 Curiosamente los chinos no dicen/cuentan nada... :-D
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Tx4 #16 Tx4
#5 "recuperando el liderazgo frente al dominio chino"

No recuerdo ningún "liderazgo" europeo tecnológico en las últimas décadas.
Cuando vea eventos de decenas de miles de drones surcando los cielos dibujando mosaicos organizados por alguna empresa occidental, veremos si nos estamos acercando algo a los chinos.
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tommyx #9 tommyx
#2 no te alegras que con nuestro dinero y sus muertes avancemos ? :troll:
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#10 guillersk
#2 dinero bien empleado pues
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curaca #23 curaca
#2 y gracias a que Putin decidió que iba a ocupar Ucrania en una operación rápida, que le ha salido regulinchi.
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woody_alien #20 woody_alien *
Pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia ,,, siempre y cuando la OTAN siga pagando a Elon Musk la necesaria conexión a Starlink. :take:
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Bilardezz #22 Bilardezz
ya hay ofertas de trabajo de operador de drones, desde Lituania bebee.com/lt/jobs/fpv-drone-operator-rsi-europe-vilnius-vilniaus--thei justo vecinos de rusia ... cuasalidade de la vie
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menéame