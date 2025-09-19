Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

Ucrania sigue buscando voluntarios extranjeros para combatir en el frente en su guerra contra Rusia, un conflicto que en febrero cumplirá cuatro años. Y entre esos voluntarios de otros países, la ‘Legión Internacional para la Defensa de Ucrania’ está muy interesada en reclutar combatientes que hablen español para que se incorporen a ‘Tormenta Hispana’, “el primer batallón hispanohablante de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. La ‘Legión’, que fue formada por el Gobierno de Zelenski tras la invasión del ejército de Putin.