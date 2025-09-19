edición general
4 meneos
9 clics
Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

Ucrania sigue buscando voluntarios extranjeros para combatir en el frente en su guerra contra Rusia, un conflicto que en febrero cumplirá cuatro años. Y entre esos voluntarios de otros países, la ‘Legión Internacional para la Defensa de Ucrania’ está muy interesada en reclutar combatientes que hablen español para que se incorporen a ‘Tormenta Hispana’, “el primer batallón hispanohablante de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. La ‘Legión’, que fue formada por el Gobierno de Zelenski tras la invasión del ejército de Putin.

| etiquetas: ucrania , voluntarios , guerra
4 0 0 K 46 actualidad
8 comentarios
4 0 0 K 46 actualidad
aupaatu #2 aupaatu
Les sobra el dinero puede contratar mercenarios, paga Europa
1 K 27
#6 soberao *
#2 Más que mercenarios, serán conejillos de indias para los peores trabajos. Un país tan racista y con tantos nazis como Ucrania cogerán a los latinos para que vayan delante para ver si hay minas y para ver por donde vienen las balas rusas.
1 K 21
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Gran oportunidad para nuestros NATOntados.

Creo que ponen el material de oficina ellos (bueno, lo pagamos nosotros en realidad)
0 K 19
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Chop Suey hispano .
0 K 12
Jaime131 #5 Jaime131
Un plus que podrían no disfrutar porque te matan en unas semanas.
0 K 11
#7 unocualquierax
#5
¿ Semanas ? Días.
0 K 7
eltoloco #4 eltoloco
Pagado con tus impuestos :hug:
0 K 10
Furiano.46 #8 Furiano.46
Un precio ínfimo por tu vida. Podría ser un buen eslógan
0 K 10

menéame