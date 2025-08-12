edición general
Ucrania alerta de un incendio cerca de la central nuclear de Zaporiyia

Se ha detectado humo cerca de una instalación de carga perteneciente a la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, ocupada por Rusia, según informó el Ministerio de Energía en un comunicado. "Actualmente se está determinando la localización exacta del incendio y sus posibles consecuencias.

xeldom #1
Pero que dicen esos subnormales si la están atacando ellos, ya lkevan muerto 3 vecinos de la zona por culpa d esusu drones :palm:


Panda de anormales, así les va la guerra, viven en un mundo paralelo :shit:
salteado3 #2
#1 Desde luego no se entiende qué pretenden. ¿Auto-ataque ruso? ¿En serio?

Y ahora Mario Grosso de la OIEA volverá a decir que no se sabe el origen del ataque.
