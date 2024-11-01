edición general
La UCO registra el Ayuntamiento de Dos Hermanas por el contrato de Paco Salazar

La UCO ha practicado registros en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) en una investigación sobre el contrato que Francisco Salazar, exdirigente socialista y asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo con esta administración local en la etapa de Francisco Toscano como alcalde. Según la denuncia Salazar habría sido contratado percibiendo un salario mensual de 2.000 euros sin asistir a su puesto de trabajo, al encontrarse, supuestamente, trabajando en esas fechas en la sede del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.

| etiquetas: paco salazar , psoe , dos hermanas , uco
#2 Juanjolo *
Aguanta Peedrooooo
Torrezzno #3 Torrezzno
Quien no quiera ver que esto es sistémico es que esta ciego. Ya esta bien de ser la muleta del PSOE. Los partidos de izquierda tendrian que trabajar desde la oposición, de manera responsable, es decir votando lo que sea positivo para la gente, pero con el objetivo de relegar casi 40 años de PP-PSOE al olvido
ViejoInsultaAChemTrail #4 ViejoInsultaAChemTrail
two sisters and one cup. full of brownie. Que rapidez todos los medios izquierdosos en escandalizarnos en estos casos aislados almerienses en contraste con las nada alarmantes notas de prensa de la peña de la chistorra. Que injusta es la prensa perrosanxista con los del vente pandora alberto, que guardaras un gran recuerdo o los del iran contra. Que macho, sin yo ser ni socialsanxista, ni se sumar, ni puedo en grupo, hemos juzgao y condenao al fiscal el 20N asi como con despiste, antes que el…   » ver todo el comentario
