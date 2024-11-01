La UCO registra el Ayuntamiento de Dos Hermanas por el contrato de Paco Salazar

La UCO ha practicado registros en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) en una investigación sobre el contrato que Francisco Salazar, exdirigente socialista y asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo con esta administración local en la etapa de Francisco Toscano como alcalde. Según la denuncia Salazar habría sido contratado percibiendo un salario mensual de 2.000 euros sin asistir a su puesto de trabajo, al encontrarse, supuestamente, trabajando en esas fechas en la sede del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.