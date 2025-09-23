La UCO interviene más de 2 toneladas de cocaína y desarticula en Canarias una red violenta con miembros con formación militar

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), y la Agencia Tributaria han desarticulado una de las organizaciones de narcotráfico más activas con base en las Islas Canarias. En el marco de la Operación Silbo, se ha detenido a 34 personas en cerca de 40 registros practicados en varias islas del archipiélago y en provincias como Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga. La investigación, iniciada hace más de dos años, ha contado con la colaboración de la DEA estadounidense, la Policía Judicial de Cabo Verde y Europol.
En otras palabras, la mayor parte de las operaciones y los bienes están bien protegidos detrás de empresas pantalla, porque incautar unos miserables dos millones en muebles y bienes inmuebles y seiscientos mil euros en efectivo es calderilla para el gasto diario, dado el tamaño de la organización.
Seguro que seguirán las investigaciones, pero como golpe inicial, parece que se enfocaron en el cargamento de droga y no en la estructura financiera.