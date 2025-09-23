edición general
La UCO interviene más de 2 toneladas de cocaína y desarticula en Canarias una red violenta con miembros con formación militar

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), y la Agencia Tributaria han desarticulado una de las organizaciones de narcotráfico más activas con base en las Islas Canarias. En el marco de la Operación Silbo, se ha detenido a 34 personas en cerca de 40 registros practicados en varias islas del archipiélago y en provincias como Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga. La investigación, iniciada hace más de dos años, ha contado con la colaboración de la DEA estadounidense, la Policía Judicial de Cabo Verde y Europol.

placeres
"....En total se han intervenido 2.185 kilos de cocaína, además de armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones. También se han bloqueado bienes muebles e inmuebles valorados en más de dos millones de euros..."

En otras palabras, la mayor parte de las operaciones y los bienes están bien protegidos detrás de empresas pantalla, porque incautar unos miserables dos millones en muebles y bienes inmuebles y seiscientos mil euros en efectivo es calderilla para el gasto diario, dado el tamaño de la organización.

Seguro que seguirán las investigaciones, pero como golpe inicial, parece que se enfocaron en el cargamento de droga y no en la estructura financiera.
u_1cualquiera
#2 2180 kilos dices?
#5 skel4r
#4 2000, irán redondeando a la baja :-D
meroespectador
Que no tiren esa tonelada de coca al volcán cómo la última vez, que luego ya saben cómo se pone...
#6 skel4r
#3 Nada ,esos 50 kilos no afectarán al volcán, circulen, circulen...
#1 skel4r
Que han intervenido 1,5 tonleadas de coca? madre mía....
