La UCO interviene más de 2 toneladas de cocaína y desarticula en Canarias una red violenta con miembros con formación militar

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), y la Agencia Tributaria han desarticulado una de las organizaciones de narcotráfico más activas con base en las Islas Canarias. En el marco de la Operación Silbo, se ha detenido a 34 personas en cerca de 40 registros practicados en varias islas del archipiélago y en provincias como Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga. La investigación, iniciada hace más de dos años, ha contado con la colaboración de la DEA estadounidense, la Policía Judicial de Cabo Verde y Europol.