La UCO destaca la "influencia" de Koldo para validar las mascarillas: "Implicó a los ministros de Transporte y Trabajo"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado la "influencia" que llegó a tener Koldo García aprovechando su condición de asesor de José Luis Ábalos para que diferentes organismos públicos validaran las mascarillas que el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, quería adquirir de Soluciones de Gestión, la empresa relacionada con Víctor de Aldama, llegando a "implicar a los ministros de Transportes y Trabajo".