La UCO descubre que el PSOE pagó a Ábalos y Koldo sobresueldos con dinero en efectivo

La Unidad Central Operativa (UCO) también detecta pagos de Koldo a varios familiares de Ábalos, como un hijo y su exmujer Carolina Perles, con fondos de origen desconocido

Macadam #1 Macadam *
A ver si ahora tienen ya tiempo para descubrir dónde está el informe del novio de la lideresa www.meneame.net/story/uco-aun-no-ha-entregado-informe-sobre-novio-ayus
5 K 78
A.more #4 A.more *
#1 lo están reredactando. Es que ayer Miguel Ángel Rodríguez estaba borracho. Y antes de ayer, y todo el mes. Y la jefa estába ida
4 K 54
Ludovicio #7 Ludovicio
#1 #4 #5 #3 Dejemonos todos de "y tú más".
Por mi parte Abalos, Ayuso y sus socios de negocios pueden compartir celda.
2 K 29
alfre2 #10 alfre2
#7 eso díselo a la UCO, que redobla esfuerzos según el caso
5 K 61
Ludovicio #13 Ludovicio
#10 Ah, en eso estoy de acuerdo.
Que la UCO es absolutamente parcial es obvio.
1 K 22
ochoceros #20 ochoceros
#7 ¿Y por qué no dejarlos en la calle por ser simples "partícipes a título lucrativo"? Es lo que se viene haciendo hasta ahora.
1 K 22
A.more #21 A.more
#7 los ladrones a la cárcel. Todos. Ver qué si eres del PSOE van todos a una. Jueces, uco, televisiones, digitales, prensa, y si es del PP, no apetece en la prensa, no hay juez que tenga ganas, la ucl tiene mucho trabajo, no parece justicia
1 K 22
Ludovicio #24 Ludovicio
#21 Tal cual.
A ver si se me va a entender mal.

Es evidente que el poder judicial de este país está en manos de amigos del PP y les libran de casi todo.

Mi comentario viene porque mencionar a Ayuso en una noticia de Abalos y Koldo podría pasar por un intento de defender a esos delincuentes.

Para defender a corruptos ya están los votantes peperos.
1 K 22
sotillo #30 sotillo
#21 No puede parecer lo que no es ¿Qué pena les cayó a los guardias civiles implicados en la droga que metieron en el coche de aquel ecologista que protestaba por que un rico terrateniente cerraba los caminos? Ya lo digo yo, el juez no vio delito
1 K 21
alfre2 #5 alfre2
#1 y Montoro? Otra vez campeón de Europa, no?
6 K 89
sotillo #26 sotillo
#1 De esta gente no me creo nada, las pruebas seguro que son fabricadas como las que inventaron con Podemos, son la risa de la Guardia Civil y no tienen ni vergüenza
1 K 24
obmultimedia #40 obmultimedia
#1 llega con retraso como el Cercanias en Madrid.
1 K 24
#12 gershwin *
#9 Aquí hay pruebas con fotografías de los sobres y parientas recogiendo el dinero..
recuerdote que "M.Rajoy" no aparece en los documentos del sumario si no en una versión de los documentos en un periódico, sin yo tener dudas de cómo y para qué funcionan los granes partidos.
3 K 39
#29 PerritaPiloto
#12 No hay ninguna prueba, todavia. Son indicios. Las pruebas serán aquellos indicios que el juez diga que son probatorios de hechos.

En todo caso en este caso son indicios mucho más sólidos, porque la cantidad de los mismos apuntando en la misma dirección es apabuyante y no hay otra interpretación posible que la que ya es evidente, que Ábalos, Koldo y Cerdán constituyen una organización criminal, de la que formaría también parte Aldama. Y eso no excluye que alguno de ellos que pueda pertenecer a otras por separado.
1 K 19
#33 gershwin
#29 correcto o evidencias
también están ampliando .. serían liquidaciones de gastos 'sin justificación' y con indicios/evidencias para ocultarlo usando palabras clave:(chistorra, folios, etc..
0 K 10
#6 gershwin
"El 26 de junio de 2019, Patricia informó a Koldo de que el PSOE iba a entregarles efectivo. "Cariño, me llamó ayer Celia [trabajadora de Ferraz] que podía ir a buscar tú dinero y, según me dijo, el de Jose. He mandado un motorista", recoge un mensaje descubierto. "

"Poco después, Patricia envió otra fotografía a Koldo de un segundo sobre, también con membrete del PSOE. En este caso aparece consignada a lápiz la cantidad de 2.928,26 euros."
1 K 19
#9 PerritaPiloto
#6 Iba a destacar precisamente la frase que entrecomillas en ti comentario. Aplicando la doctrina Gürtel ese nombre parcialmente visible, JL punto Ábalos es igual de difícil de investigar que M punto Rajoy.
1 K 19
#37 gershwin *
#23 #25 en #6 los indicios de la vinculación PSOE que serían como liquidaciones de gastos del PSOE pero no hay justificantes y emplean lenguaje y medidas para su ocultación y mensajes de que van a recogerlo a Ferraz. Se podría demostrar con el mensajero que lo recogió.
0 K 10
#43 chocoleches
#37 Yo no digo que no hayan pagos en B y corrupción a mansalva, pero nadie hace pagos en negro con decimales, siempre son números redondos y múltiplos de 100 o 50.

Es como comprar droga y que te cobren 50,45. No
0 K 12
#51 gershwin
#43 te pago tus tickets que meto en contabilidad A por 50,45 más 1000€ redondos
0 K 10
BlackDog #3 BlackDog *
El partido pagando a corruptos con dinero "desconocido" financiación ilegal? dinero de mordidas? uhmmm

Cual sera la cortina de humo? Ayuso riega con dinero publico la asociación del compañero de habitación del hermano del sobrino del compañero de clase del abogado del novio de Ayuso!
1 K 17
sotillo #31 sotillo
#3 si quieres humo mejor que hables con los jueces y la UCO, son expertos
0 K 11
NATOstrófico #11 NATOstrófico
¿El Confidencial? Bulo o sensacionalista.
No subáis estás basuras #0
3 K 14
#14 gershwin *
#11 amigo está ya circulando.. era primicia de el confidencial.. en la Sexta noticias abrió con esto
www.lasexta.com/noticias/nacional/uco-concluye-que-abalos-ingreso-mas-
si algún @admin prefiere cambiar enlace...
1 K 19
Torrezzno #16 Torrezzno
#11 por eso sigue en la cárcel, por las mentiras del periódico que lo destapó :roll:
2 K 40
Asimismov #22 Asimismov
#0 ¡Uy, perdón! He votado positivo por error. Ya te compensaré en otro meneo.
0 K 12
#18 chavi
Encontraron los recibos?
0 K 12
#19 gershwin *
#18 goto 6 evidencias sí
0 K 10
#23 chocoleches
Pagar dinero negro en centimos, y apuntar la cantidad en el sobre del partido?

No soy ningún experto, pero no es así como funciona...
0 K 12
#32 Abril_2025 *
#23 Pagan sobresueldos en negro con el nombre del beneficiario en el sobre y el sobre... del PSOE.

Koldo le paga al hijo de Ábalos 48000 euros.... en transferencia bancaria. "Pero no saben de dónde sale el dinero".

Luego en whatsapp hablan en clave usando nombres como "chistorras" y "soles" para hablar de billetes pero le hacen una foto a un sobre con dinero y con el nombre de Ábalos escrito a boli.

En mi opinión, si algo de esto es verdad... joder. Ya hay que ser torpe.
1 K 21
#38 PerritaPiloto
#32 No pensarían que les iba a pillar, porque eso siempre les pasa a otros que son torpes.

Yo soy más listo y tengo las espaldas cubiertas porque os tengo a todos grabados, así que todo el mundo tranquilito y no salirse del guión.
1 K 20
#2 gershwin *
Se lee en modo lectura no sé cómo está la norma ahora de muros, no veo ahora ningún otro enlace parece que es exclusiva salvo ok: okdiario.com/espana/uco-destapa-que-abalos-koldo-cobraron-sobresueldos
0 K 10
#41 j-light
¡No puede ser!

Has sido ppsoizado otra vez
0 K 10
#39 gershwin *
#35 #36 y para qué mandar a un motorista a Ferraz a recoger 'folios y chistorras' si lo puedes hacer con una transferencia ?(
Los 500€ es de 'uno' de los pagos para los que hay justificante de 500€ menos y sirve como evidencia del mecanismo y enmarcar los mensajes en estos actos.. no del monto total
0 K 10
oceanon3d #42 oceanon3d *
#39 Porque se supone que parte de de la trama corrupta de Cerdan ... por eso está en la cárcel ¿no? ... pero también se apunta a pagos legales del PSOE por gastos contra factura.

El descuadre con las cuantas del PSOE según el informe es de 500€ en cinco años ... algo normal dentro de una contabilidad de ese tipo.

Los titulares de El Mundo, El confidencial y demás basura pasa lo sensacionalista para entrar directamente en el bulo chusquero.

Lo de Tellado dando puntadas del informe está mañana, ahora antes de hacerse ifucial, no ha dejado muy bien a la UCO ... apesta.
0 K 6
#45 gershwin *
#42 hay liquidaciones de gastos contra factura, sin factura y con diferencias de monto entre lo liquidado y la factura.

se supone que parte de de la trama corrupta de Cerdan
¿Era Cerdán quién les liquidaba en efectivo esos pagos legales contra factura y les metía unos folios de más?

"El descuadre con las cuantas del PSOE según el informe es de 500€ en cinco años ... algo normal dentro de una contabilidad de ese tipo."
Creo que es sólo de un pago pero de todas formas…   » ver todo el comentario
0 K 10
oceanon3d #55 oceanon3d *
#45 ¿La Sexta? ... ¿de verdad? ...

No hay indicios de que el PSOE haya pagado nada ilegal... Solo un sobre con el membrete de los que Cerdan tendría a docenas en su despacho.

Apesta todo ... de nuevo el PP en horas bajas por lo de Gaza y la UCO al rescate.
0 K 6
#52 Klamp
#39 esa es la pregunta, de donde sale el dinero, desde luego huele algo a podrido.
0 K 8
#17 Jodere
Cual Uco la de verdad o la patriótica que lleva mas de 100 días sin dar los papeles al juez del novio de Ayuso.
0 K 8
#48 Mutiko30
Sin ser yo cercano al Psoe, la UCO NO DESCRUBRE NADA. El titular es tendencioso. El titular deberia ser, "La uco sospecha que... " y el juez sera quien dia, segun los datos aportados por la UCO, que secedio.
0 K 8
#54 Sammy_Jankis *
Es curioso, acabo de oír la noticia en la radio y la estaba buscado en Menéame. No ha sido difícil encontrarla señalada con negativos.
0 K 7
#28 Mk22
Tremenda organización criminal
0 K 7
#53 lluissubi
#47 veo que sabes de lo que hablo. Suerte que nunca llegarás a nada en el cuerpo.
0 K 7
#8 lluissubi
Y la UCO no se le investiga por estos informes y otros casos que no van a ninguna parte?
Son muchos indeces de que la UCO no es de fiar...
0 K 7
PdePedro #15 PdePedro
#8 Eres mas de fiar tu desde el sofá con tu información de primer porro
2 K -2
#27 lluissubi
#15 supongo que tienes algún interés en insultar. No voy a caer tan bajo.
Hace falta que te pase informes de la UCO que en acabado como fakes o en nada?
Pero supongo que seguirás en la tecnica de ofensas. El respeto no tiene ideología.
0 K 7
PdePedro #44 PdePedro
#27 Ideologia es lo que te sobra. O tienes información privilegiada y contrastada entregada en el sofa de tu casa (cosa que me sorprenderia).

Me fio de informes policiales, o de un fulano anonimo en su sofa?

No te he insultado, he expuesto la realidad sin una sola palabra malsonante.
0 K 6
#46 lluissubi *
#44 ni estoy en el sofá, ni fumo. En cambio si que tienes pinta de tomar farlopa y de vender marihuana.
Es un insulto o una realidad?
0 K 7
PdePedro #47 PdePedro
#46 "Farmopa". Te lo han dicho tus fuentes?
0 K 6
PdePedro #50 PdePedro
#49 al menos editas, así me gusta, mantengamos la ortografía.
0 K 6
oceanon3d #25 oceanon3d *
Bulo.

Lo único que relacionada aquí esto con el PSOE es que utilizaban sobres del Paro ... pues los que tenía Cerdan a mano.

Otra media columpiada de la UCO.

Y perdón pero 95000 en cinco años son 19000 euros al año. Luego deduzco que la UCO insinúa que el Ministro se corrompió por 1600 euros al mes aproximadamente.

Por cierto declaraciónes publicas de Teclado a primera hora de hoy sobre este informe ... Con detalles antes de hacerse público.

Apesta la UCO ... o parte de ella.
0 K 6
Torrezzno #34 Torrezzno
#25 no podía comprar sobres en el chino como todo quisqui? Encima con recochineo
0 K 20
oceanon3d #35 oceanon3d *
#34 En el informe la UCO habla de solo un descuadre de 500€ con las cuentas del PSOE ... 500€ en cinco años.

Literalmente.

Así que querido camarada no tienes caramelos

Y si no lo sabes a estas alturas infórmate mejor. Toda la movida mediática es por la foto de un sobre que naturalmente es los que usaba el Cerdan presunti corrupto de marras ... como todos los empleados de Ferraz.

No hay indicios de financiación ilegal del PSOE en ese informe.
0 K 6
#36 Klamp
#34 para que vas a comprar sobres si tienes muchos en casa?
0 K 8

