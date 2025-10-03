La UCO descubre que el PSOE pagó a Ábalos y Koldo sobresueldos con dinero en efectivo

La Unidad Central Operativa (UCO) también detecta pagos de Koldo a varios familiares de Ábalos, como un hijo y su exmujer Carolina Perles, con fondos de origen desconocido
| etiquetas: uco , psoe , abalos , koldo , sobresueldos , efectivo , chistorra
Por mi parte Abalos, Ayuso y sus socios de negocios pueden compartir celda.
Que la UCO es absolutamente parcial es obvio.
A ver si se me va a entender mal.
Es evidente que el poder judicial de este país está en manos de amigos del PP y les libran de casi todo.
Mi comentario viene porque mencionar a Ayuso en una noticia de Abalos y Koldo podría pasar por un intento de defender a esos delincuentes.
Para defender a corruptos ya están los votantes peperos.
recuerdote que "M.Rajoy" no aparece en los documentos del sumario si no en una versión de los documentos en un periódico, sin yo tener dudas de cómo y para qué funcionan los granes partidos.
En todo caso en este caso son indicios mucho más sólidos, porque la cantidad de los mismos apuntando en la misma dirección es apabuyante y no hay otra interpretación posible que la que ya es evidente, que Ábalos, Koldo y Cerdán constituyen una organización criminal, de la que formaría también parte Aldama. Y eso no excluye que alguno de ellos que pueda pertenecer a otras por separado.
también están ampliando .. serían liquidaciones de gastos 'sin justificación' y con indicios/evidencias para ocultarlo usando palabras clave:(chistorra, folios, etc..
"Poco después, Patricia envió otra fotografía a Koldo de un segundo sobre, también con membrete del PSOE. En este caso aparece consignada a lápiz la cantidad de 2.928,26 euros."
Es como comprar droga y que te cobren 50,45. No
Cual sera la cortina de humo? Ayuso riega con dinero publico la asociación del compañero de habitación del hermano del sobrino del compañero de clase del abogado del novio de Ayuso!
No subáis estás basuras #0
www.lasexta.com/noticias/nacional/uco-concluye-que-abalos-ingreso-mas-
si algún @admin prefiere cambiar enlace...
No soy ningún experto, pero no es así como funciona...
Koldo le paga al hijo de Ábalos 48000 euros.... en transferencia bancaria. "Pero no saben de dónde sale el dinero".
Luego en whatsapp hablan en clave usando nombres como "chistorras" y "soles" para hablar de billetes pero le hacen una foto a un sobre con dinero y con el nombre de Ábalos escrito a boli.
En mi opinión, si algo de esto es verdad... joder. Ya hay que ser torpe.
Yo soy más listo y tengo las espaldas cubiertas porque os tengo a todos grabados, así que todo el mundo tranquilito y no salirse del guión.
Has sido ppsoizado otra vez
Los 500€ es de 'uno' de los pagos para los que hay justificante de 500€ menos y sirve como evidencia del mecanismo y enmarcar los mensajes en estos actos.. no del monto total
El descuadre con las cuantas del PSOE según el informe es de 500€ en cinco años ... algo normal dentro de una contabilidad de ese tipo.
Los titulares de El Mundo, El confidencial y demás basura pasa lo sensacionalista para entrar directamente en el bulo chusquero.
Lo de Tellado dando puntadas del informe está mañana, ahora antes de hacerse ifucial, no ha dejado muy bien a la UCO ... apesta.
se supone que parte de de la trama corrupta de Cerdan
¿Era Cerdán quién les liquidaba en efectivo esos pagos legales contra factura y les metía unos folios de más?
"El descuadre con las cuantas del PSOE según el informe es de 500€ en cinco años ... algo normal dentro de una contabilidad de ese tipo."
Creo que es sólo de un pago pero de todas formas… » ver todo el comentario
No hay indicios de que el PSOE haya pagado nada ilegal... Solo un sobre con el membrete de los que Cerdan tendría a docenas en su despacho.
Apesta todo ... de nuevo el PP en horas bajas por lo de Gaza y la UCO al rescate.
Son muchos indeces de que la UCO no es de fiar...
Hace falta que te pase informes de la UCO que en acabado como fakes o en nada?
Pero supongo que seguirás en la tecnica de ofensas. El respeto no tiene ideología.
Me fio de informes policiales, o de un fulano anonimo en su sofa?
No te he insultado, he expuesto la realidad sin una sola palabra malsonante.
Es un insulto o una realidad?
Lo único que relacionada aquí esto con el PSOE es que utilizaban sobres del Paro ... pues los que tenía Cerdan a mano.
Otra media columpiada de la UCO.
Y perdón pero 95000 en cinco años son 19000 euros al año. Luego deduzco que la UCO insinúa que el Ministro se corrompió por 1600 euros al mes aproximadamente.
Por cierto declaraciónes publicas de Teclado a primera hora de hoy sobre este informe ... Con detalles antes de hacerse público.
Apesta la UCO ... o parte de ella.
Literalmente.
Así que querido camarada no tienes caramelos
Y si no lo sabes a estas alturas infórmate mejor. Toda la movida mediática es por la foto de un sobre que naturalmente es los que usaba el Cerdan presunti corrupto de marras ... como todos los empleados de Ferraz.
No hay indicios de financiación ilegal del PSOE en ese informe.