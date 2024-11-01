edición general
La UAB avisa a Vito Quiles de que no puede celebrar su acto en el campus y él responde: “Iré sí o sí”

“Si usted no se ha dirigido en ningún momento a los responsables de esta universidad para seguir el procedimiento preceptivo y vinculante para llevar a cabo conferencias, charlas, actos públicos, etc., les pedimos que se abstenga de realizar cualquier actividad en el campus sin autorización explícita”.

Kleshk #2 Kleshk
Se la suda el acto, el lo que quiere és el titular de cómo lo echan fuera

Se presentará, lo echarán fuera porque hace un acto ilegal, y él se hará la víctima porque vivimos en una dictadura bla bla bla ( y ése será el titular )
7
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 :troll:  media
0
Mark_ #1 Mark_ *
Y si no le dejan dirá que perrosanxe y que dictadura y nosequé.

Así funciona la ultraderecha de siempre, es lo que tiene ir cortito de sinapsis.
1
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Para él mejor si no tiene que hablar pq puede cagarla fácilmente. Solo quiere montar el pollo/aguilucho.
0

