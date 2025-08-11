edición general
U2 publica un disco contra el ICE: "Creemos en un mundo donde la dignidad de la gente no es negociable"

El proyecto, titulado 'Days of Ash', es un EP de seis canciones que supone el regreso de la banda irlandesa a la música tras una ausencia de nueve años

