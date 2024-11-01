TV3 consolida su liderazgo en febrero con máximos de audiencia y un prime time en plena forma

TV3 vuelve a marcar el paso en el mercado audiovisual catalán. La cadena cerró febrero con una cuota del 15,7%, su mejor registro mensual en casi seis años, y reforzó su dominio en la franja de máxima audiencia, donde alcanzó el 19%, nivel que no veía desde 2019. Los datos confirman una tendencia sostenida al alza basada en la combinación de informativos sólidos y formatos de entretenimiento con alta fidelidad de público. El prime time crece apoyado en el buen rendimiento del “TN vespre”, que firma su mejor dato de la temporada con el 26,1%.