TV3 consolida su liderazgo en febrero con máximos de audiencia y un prime time en plena forma

TV3 vuelve a marcar el paso en el mercado audiovisual catalán. La cadena cerró febrero con una cuota del 15,7%, su mejor registro mensual en casi seis años, y reforzó su dominio en la franja de máxima audiencia, donde alcanzó el 19%, nivel que no veía desde 2019. Los datos confirman una tendencia sostenida al alza basada en la combinación de informativos sólidos y formatos de entretenimiento con alta fidelidad de público. El prime time crece apoyado en el buen rendimiento del “TN vespre”, que firma su mejor dato de la temporada con el 26,1%.
Programas como el Forastes, Jocs de Cartes, Polonia o Colapse, copan la franja de audiencia y en catalán. Y sin caer en sensacionalismo, programas con gritos ni meterse en vidas de los demás-
A la gente le gusta estos programas. Pese a que haya cadenas como Tele5 que no lo crea y no haga mas que meter mierda..
Hubo protestas y manifestaciones. Yo acudí.
Querían que nos comieramos canal 9, y lo hicimos.
Al final, parece que la descatalanización fue un éxito. Cabezaplana ganó.