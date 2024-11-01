edición general
TV3 consolida su liderazgo en febrero con máximos de audiencia y un prime time en plena forma

TV3 vuelve a marcar el paso en el mercado audiovisual catalán. La cadena cerró febrero con una cuota del 15,7%, su mejor registro mensual en casi seis años, y reforzó su dominio en la franja de máxima audiencia, donde alcanzó el 19%, nivel que no veía desde 2019. Los datos confirman una tendencia sostenida al alza basada en la combinación de informativos sólidos y formatos de entretenimiento con alta fidelidad de público. El prime time crece apoyado en el buen rendimiento del “TN vespre”, que firma su mejor dato de la temporada con el 26,1%.

Sin salseo, sin sensacionalismo, sin telediarios hablando de crímenes y asesinatos casi todos los días.
Programas como el Forastes, Jocs de Cartes, Polonia o Colapse, copan la franja de audiencia y en catalán. Y sin caer en sensacionalismo, programas con gritos ni meterse en vidas de los demás-

A la gente le gusta estos programas. Pese a que haya cadenas como Tele5 que no lo crea y no haga mas que meter mierda..
#1 TV3 es lo que es gracias a la "independencia" editorial.
#1 Catalonia is diferent.
Recuerdo que en una época en mi casa veíamos bastante TV3 porque era de mejor calidad que las demás, pero con diferencia. Hasta que el gobierno de Zaplana intervino para que la señal de TV3 no llegase a Valencia, y nos quedamos sin verla. El tipejo este murciano quería evitar la catalanización de la Comunidad Valenciana, y nos dejó sin una tele de calidad. Y que conste que lo de murciano no lo digo con desprecio hacia Murcia, sino con desprecio a un sinvergüenza que lo único que amaba era robar. Bueno, por cierto, por aquí anécdotas de "que vienen los catalanes" tenemos muchas, porque es el clásico asustaviejas de la derecha regional.
#3 ahora podeis mirar el 3cat
#5 bueno, yo en aquella época veía TV3 cuando iba a casa de mis padres, que siempre tenían la tele puesta, y nos molaba a todos TV3. Ahora poca tele veo, la verdad
#3
Hubo protestas y manifestaciones. Yo acudí.
Querían que nos comieramos canal 9, y lo hicimos.
Al final, parece que la descatalanización fue un éxito. Cabezaplana ganó.
