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Tus hábitos de trabajo podrían convertirse en el próximo gran conjunto de datos de la IA [ENG]

Tus hábitos de trabajo podrían convertirse en el próximo gran conjunto de datos de la IA [ENG]

Meta está instalando software en los ordenadores de trabajo que utilizan sus empleados en Estados Unidos para registrar los movimientos del ratón, las pulsaciones de teclas, los clics y algunas capturas de pantalla [...] el objetivo es entrenar sistemas de IA capaces de comprender cómo se mueven las personas por el software y cómo realizan las tareas de oficina. Meta ha afirmado que los datos no se utilizarán para evaluaciones de rendimiento, sino que su intención es crear modelos que puedan observar el trabajo digital y aprender de él.

| etiquetas: inteligencia artificial , trabajo , hábitos
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6 comentarios
3 1 0 K 54 tecnología
#1 woke
Si lo hacen con los funcionarios, apenas van a conseguir datos.
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sotillo #4 sotillo
#1 Le pueden subir la serie de Cámara Café y ya lo bordan
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The_Ignorator #5 The_Ignorator *
#1 Estoy tranquilo: La IA todavía no se puede masturbar

Lo que lo tienen chungo son algunos de la privada que la IA sí que puede decir "Gran idea, jefe" y poner emoticonos de risas


#4 Camera Café era en la privada
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botafoch #2 botafoch
Trabajo? Que trabajo?
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elmakina #3 elmakina *
Te ponen a un empleado nuevo en la mesa de al lado, pegado a como una sombra para que "aprenda" de ti. Te dicen que estés tranquilo, que es para "sumar" en la empresa, que lo están formando para crear un departamento nuevo, otra delagación, o cualquier milonga. Después acaba en tu puesto, cobrando menos, y tú en la calle. Más viejo que cagar.
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#6 Hynkel
#3 Hecha la ley, hecha la trampa. Cualquiera que sea un poco vivo "compartimentará" la información, para que cuando se intente hacer la pirula, al poco tiempo vengan los problemas y se diga "desde que se fue Paco los churros no saben igual".
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menéame