Tus hábitos de trabajo podrían convertirse en el próximo gran conjunto de datos de la IA [ENG]

Meta está instalando software en los ordenadores de trabajo que utilizan sus empleados en Estados Unidos para registrar los movimientos del ratón, las pulsaciones de teclas, los clics y algunas capturas de pantalla [...] el objetivo es entrenar sistemas de IA capaces de comprender cómo se mueven las personas por el software y cómo realizan las tareas de oficina. Meta ha afirmado que los datos no se utilizarán para evaluaciones de rendimiento, sino que su intención es crear modelos que puedan observar el trabajo digital y aprender de él.