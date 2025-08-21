edición general
El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

Desde hace dos semanas, los campos de Castilla y León, Extremadura y Galicia no paran de arder. El fuego ya ha arrasado unas 350.000 hectáreas, y posiciona a 2025 como el año con mayor superficie quemada de las últimas décadas en España. Los incendios han calcinado bosques y terrenos, pero también pueblos enteros. Miles de personas han sido desalojadas, y muchas de ellas han perdido sus casas, sus negocios y su forma de vida.

pazentrelosmundos
#4 aaaah me equivoqué. Usaré lenguaje simple para que no te sientas incómodo y así puedas comprender todas las palabras.

El problema no son los turistas, el problema es la turistificacion (está palabra es muuuuy difícil, quiere decir que a veces en algunos sitios todo el entorno (entorno quiere decir todas las partes de un lugar, desde las tiendas, la calle, los edificios, etc) se destinan a turistas olvidándose de las personas que habitan en esos lugares (habitar quiere decir que viven ahí)…   » ver todo el comentario
6
#3 BurraPeideira_
Seguro que a ti te dicen mucho que no te quieren cerca.
4
#7 chavi
#4 Lo que no queremos es que se nos queme la tierra.

Tienes un serio problema de razonamiento. Háztelo mirar
5
alcama
#7 Eso ya lo se, pero como la noticia va de que la gente deja de ir , pues supongo que eso es un consuelo ¿no?
Se te ha quemado el bosque pero al menos no llegan los molestos turistas
2
#5 veratus_62d669b4227f8
Han perdido su entorno, sus negocios y gran parte de su futuro. Los demas hemos perdido espacios de enorme valor ecologico, vida. Tardaremos decadas en recuperar lo quemado, y eso con suerte. Supongo que cuando se quejaban de la masificacion no era esto lo querian ,pero solo es una suposicion.
1
curaca
"colapso" "dantesco" apocalíptico, infernal...
1
#16 Borgiano
#6 No hay que ahorrar en alarmismo que si lo mismo no te hacen click en la noticia y te quedas sin comer.
0
pazentrelosmundos
#19 espero que con tutor legal, no está pa salir sólo a hacer gestiones.
1
Veelicus
Es una pena pero... disfruten lo votado.
0
#17 pirat
Todo por el anticatalanismo
0
QRK
#12 encaja perfectamente
0
pazentrelosmundos
#13 si tienes el alma oscura que se alegra con la desgracia ajena, entonces si.
a las personas normales no nos alegra que ardan miles de hectáreas, es triste y no creo que se desee semejante catástrofe.
0
QRK
#14 ¿Cómo voy a alegrarme de que se queme el monte y los pueblos?

Lo que digo es que muchos turistofóbicos van a conseguir lo que querían. Menos turistas. Sin más.
0
pazentrelosmundos
#15 eso es lo que crees que dices, pero no. El transfondo es: que se jodan!
Ergo te alegras de las desgracias de unos pese a las consecuencias.

Yo no inventé el lenguaje ni las falacias, y como me gusta la retórica pero sin ser evidente, que me parece de tristes. Señalo tu falta y te la comes con patatas.

Te guste o no dijiste lo que dijiste.
0
alcama
Siempre dicen que no quieren que vaya la gente ¿no?, que se les llena de turistas, que si tal , que si cual
Estarán felices, supongo
7
pazentrelosmundos
#1 claro! No hay nada que haga más feliz a la peña que un incendio a la puerta de casa... Que tontos, no se les ocurrió antes hacer megaincendios para evitar a los fodechinchos. Pobriños si es que no dan pa más.

Que listo eres!
9
alcama
#2 ¿Entonces quereis que vaya la gente o que no vaya la gente? A lo mejor quereis que los turistas hagan un bizum a sus cuentas y luego que no vayan ...
2
manc0ntr0
#2 Ni te molestes, el día que repartieron neuronas este estaba comprando una pulserita
0
QRK
#1 Es como esa frase de cuidado con lo que deseas no se vaya a hacer realidad.
0
pazentrelosmundos
#11 lo mismo, lo mismo no es...
0

