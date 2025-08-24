edición general
El turismo rural en Castilla y León se desploma por los incendios: "Se han cancelado todas las reservas en León y Zamora"

El incendio de la Sierra de la Culebra en 2022 hizo que se perdiese la mitad de la cuota de mercado

| etiquetas: incendios , león , zamora , turismo
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Esto hará que PP saque mayoría absoluta. Quizás necesiten a Vox.
#3 k-loc
#1 #2 Después de todo lo que está pasando y ha pasado, que la gente siga votando a PP, PSOE y demás caterva de inútiles corruptos es para que nos pase todavía algo peor. Se puede ser más inteligente pero más gilipollas que el votante español, difícil.
#1 mcfgdbbn3 *
Nos va a salir "baratos" los recortes en prevención del señor de los piñones... :roll:

Pero no pasa nada, la culpa es siempre del sanchismo, nunca de los que tienen las competencias.
