Del turismo de masas al de élites: cómo los viajeros ricos pueden desplazar a las clases populares

El modelo turístico se dirige hacia un "escenario de inseguridad, encarecimiento y acaparamiento". "La idea de que vengan menos turistas para que gasten más puede derivar en la exclusión social de la población residente, por el encarecimiento del día a día en un proceso de estigmatización del turismo de menos poder adquisitivo". Los destinos más rentables y demandados van a "un fin del turismo barato" y se dirigen a "una elitización y una exclusión". El acaparamiento de propiedades inmobiliarias sirven de refugio para las élites.