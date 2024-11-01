edición general
Del turismo de masas al de élites: cómo los viajeros ricos pueden desplazar a las clases populares

Del turismo de masas al de élites: cómo los viajeros ricos pueden desplazar a las clases populares

El modelo turístico se dirige hacia un "escenario de inseguridad, encarecimiento y acaparamiento". "La idea de que vengan menos turistas para que gasten más puede derivar en la exclusión social de la población residente, por el encarecimiento del día a día en un proceso de estigmatización del turismo de menos poder adquisitivo". Los destinos más rentables y demandados van a "un fin del turismo barato" y se dirigen a "una elitización y una exclusión". El acaparamiento de propiedades inmobiliarias sirven de refugio para las élites.

Torrezzno #1 Torrezzno
En mi opinión el turismo era demasiado barato y demasiado contaminante. El hecho de tener precios populares, sobre todo los vuelos, ha convertido hasta el lugar mas recóndito en un parque de atracciones
lobotomico2 #2 lobotomico2
Mucho mejor la masificacion de borrachos y salvajes, que no se gastan un duro porque ya vienen con paquete.

Tienen menos dinero, asi que debe ser bueno.
Dragstat #3 Dragstat *
#2 es que eso justo lo ha provocado el turismo elitista. Ha desplazado, por ejemplo, a las familias. Y ahora vienen o los muy ricos o los que están dispuesto a dormir en la playa. Lo mismo que la vivienda. Vienen los ricos que se pueden comprar la vivienda a precios estratosféricos para los locales, o los pobres que se meten 10 a dormir en colchones en el suelo. Los del medio que no están dispuestos a eso, fuera. Luego se polariza. Además desplaza a los residentes pobres que es lo que dice el artículo.
lobotomico2 #4 lobotomico2
#3 España, toda la vida, ha sido turismo de masas, nunca de calidad. Es lo que busco Franco. Y de calidad no quiere decir rico, de calidad es que no vengan millones solo a emborracharse y a tumbarse en la playa. Un turismo que por dos duros, se tiran una semana en Canarias o Ibiza, con todos los gastos pagados.

Lo que tu dices, no creo ni que llegue al 20%.
