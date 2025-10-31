edición general
5 meneos
5 clics
El turismo en la Comunitat Valenciana, peor visto que nunca

El turismo en la Comunitat Valenciana, peor visto que nunca

La población de la autonomía con sentimientos negativos hacia la llegada de visitantes pasa del 24 % al 60 % en solo tres años

| etiquetas: turismo , valencia
4 1 0 K 60 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Movemos la noticia por redes sociales, posiciona, los que van a venir no vienen porque nadie quiere ir dónde no los quieren, no vienen, bajan precios.

Si no podemos vivir pues nada nos tocará pelear, ellos han decidido no dejarnos vivir, subir precios, no subir salarios, tener que compartir casa, habitacion, cama...
1 K 32
Chinchorro #4 Chinchorro *
"los que van a venir no vienen porque nadie quiere ir dónde no los quieren"
Por esa regla de tres, Barcelona estaría vacía de turistas y no dejan de romper records año tras año...
1 K 18
#5 Ethereum
Efectivamente. Si los que no quieren que vengan son simplemente unos pobres mataos sin ningún poder de acción ni político ni social, pues vendrá quien lo pueda pagar y ya está. Welcome to Reality, kiddo.
0 K 7
#2 Ethereum
Marina d'Or, de Ciudad de Vacaciones a Guiris Go Home
0 K 7
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
#2 Si no fuera por los Guiris ese centro de vacaciones seria el Algarrobico valenciano.
0 K 20

menéame