El "turismo de basura" llega a España: cuando el pueblo de al lado es tu vertedero

Algunos vecinos de Santa Oliva cruzan cada noche al pueblo de al lado con sus bolsa de basura, reporta 3Cat, la radiotelevisión pública catalana. No van de visita, van a tirarla en los contenedores de Albinyana para no tener que separar sus residuos.
La cosa es que como los echan "en otro pueblo" no tienen ningún cuidado y si no cabe algo lo dejan fuera de cualquier manera o incluso tiran bolsas de basura común en el de reciclado de plástico si encuentran el contenedor lleno...