edición general
El "turismo de basura" llega a España: cuando el pueblo de al lado es tu vertedero

Algunos vecinos de Santa Oliva cruzan cada noche al pueblo de al lado con sus bolsa de basura, reporta 3Cat, la radiotelevisión pública catalana. No van de visita, van a tirarla en los contenedores de Albinyana para no tener que separar sus residuos.

| etiquetas: cataluña , reciclaje
#1 minossabe
Si sólo fuera ese caso...! En mi comarca hay dos pueblos con recogida selectiva y la gente que me tiene confianza me cuenta que, cuando cogen el coche para ir a trabajar, cargan las bolsas de basura y las echan en contenedores de la capital o de algún polígono industrial.
salteado3 #2 salteado3
En la zona donde vivo la calle de enfrente es técnicamente de un pueblo que han de separar forzosamente y vienen a tirar todo a los contenedores que tienen a 40 metros (pero que no les corresponden).

La cosa es que como los echan "en otro pueblo" no tienen ningún cuidado y si no cabe algo lo dejan fuera de cualquier manera o incluso tiran bolsas de basura común en el de reciclado de plástico si encuentran el contenedor lleno...
