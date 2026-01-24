El Tümmler y la afición de Albert Einstein por la vela

Aunque la tarde había comenzado de forma apacible, las condiciones atmosféricas de los lagos de montaña suizos son muy caprichosas. Así que en medio de su tranquila travesía por el lago Leman a bordo del “Tümmler”, Albert Einstein y Marie Curie se encontraron con una tormenta. La anécdota, contada muchos años después por Hans Albert Einstein, el hijo del famoso físico, recoge que Madame Curie, viendo que la situación parecía volverse peligrosa por momentos y con el ánimo de tranquilizarse le comentó a su anfitrión (...)