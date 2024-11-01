La tumba de Lucifer [Eng]  

Este es uno de los siete mapas que aparecieron en la primera versión ilustrada de la obra de Manetti, publicada hacia 1506, «los primeros mapas impresos del infierno de Dante y, por lo tanto, el inicio de una venerable tradición». Los fascinantes detalles de la Divina Comedia de Dante llevaron a numerosos eruditos y artistas medievales a buscar conocimiento geográfico y cosmográfico en la obra. «Durante el siglo XV, el arquitecto y matemático florentino Antonio Manetti decidió que se podía recopilar la información presentada en [El Infierno]