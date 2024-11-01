"El Tuli", la mano derecha de "El Mencho" que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación y también fue abatido

Mandó bloquear carreteras y vías de comunicación, quemar carros y otros vehículos, atacar cuarteles y negocios y sembrar el caos tras el operativo militar que este domingo descabezó al peligroso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) matando a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". El propio Macías Ureña también perdió la vida en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, así como otros 33 presuntos criminales ligados al CJNG.