edición general
10 meneos
44 clics
Tucker Carlson pronuncia repetidamente insultos anti-gay en una extraña entrevista de Acción de Gracias

Tucker Carlson pronuncia repetidamente insultos anti-gay en una extraña entrevista de Acción de Gracias

“Puedes ser homofóbico si quieres”, dijo Carlson. “En un país libre, puedes tener la vista que quieras. Pero no, porque ella usó la palabra ‘joder’, está arrestada, y el tipo que la golpeó en la cara no. Esa historia lo dice todo”. Carlson luego le preguntó a Morgan si repetiría el insulto anti-gay ante la cámara. Cuando Morgan se negó, Carlson preguntó si era porque temía ser arrestado bajo las leyes de incitación al odio del Reino Unido. Morgan explicó: “No creo en burlarme o insultar a nadie innecesariamente”.

| etiquetas: homofobia , tucker carlson , lgbti , insultos , piers morgan
8 2 0 K 102 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
#1 sliana
Lo más gracioso es que no lo entiende
1 K 18
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Como le atraen a los fachas las po*as.... perdón, los penes.
0 K 8

menéame