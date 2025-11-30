Tucker Carlson pronuncia repetidamente insultos anti-gay en una extraña entrevista de Acción de Gracias

“Puedes ser homofóbico si quieres”, dijo Carlson. “En un país libre, puedes tener la vista que quieras. Pero no, porque ella usó la palabra ‘joder’, está arrestada, y el tipo que la golpeó en la cara no. Esa historia lo dice todo”. Carlson luego le preguntó a Morgan si repetiría el insulto anti-gay ante la cámara. Cuando Morgan se negó, Carlson preguntó si era porque temía ser arrestado bajo las leyes de incitación al odio del Reino Unido. Morgan explicó: “No creo en burlarme o insultar a nadie innecesariamente”.