Tubos Reunidos plantea despedir a 301 personas y anuncia la parada de la acería de Amurrio

Tubos Reunidos ha presentado un plan de viabilidad que incluye un ERE que afectará a 301 trabajadores entre las plantas de Amurrio y Trapagaran, de los cuales 87 son eventuales y 214 personas fijas. Además, ha anunciado la interrupción de la actividad de la acería de la fábrica alavesa. Este Plan ha sido detallado a los representantes de los trabajadores en una reunión celebrada este lunes en la planta de Amurrio (Araba) donde se han concentrado los trabajadores, según ha informado la compañía.

