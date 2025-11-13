edición general
Tuberculosis: 1.23 millones de muertos en 2024 a pesar de ser prevenible y curable. [Eng]

Tuberculosis: 1.23 millones de muertos en 2024 a pesar de ser prevenible y curable. [Eng]

Los recortes a largo plazo en la financiación de donantes podrían provocar hasta 2 millones de muertes adicionales y 10 millones de enfermos de tuberculosis entre 2025 y 2035. La agencia sufrió un duro golpe financiero cuando Estados Unidos se retiró en enero, lo que la obligó a recortar un 21 % su presupuesto previsto. [...] “El hecho de que la tuberculosis siga cobrándose más de un millón de vidas cada año, a pesar de ser prevenible y curable, es simplemente inconcebible.”

#3 Mandri20
Habria que asesinar a un rico por cada 100 muertos de tuberculosis. Al final es un problema de reparto. Ellos se quedan la pasta, el resto muere. Hay que empezar a cambiar las tornas. Seguro que tras 2 o 3 hijos de puta menos, el resto se pone las pilas y saca algo de calderilla de sus paraisos fiscales para la causa. Si al final, querer es poder.
#1 TusT *
Incomprensible lo de preveer hasta 10 millones de casos para una enfermedad prevenible.

Inaceptable que conlleve 2 millones de muertes; 1 muerte de cada 5 casos en una enfermedad curable
SerVicius #2 SerVicius
Solidaridad entre pueblos, guerra entre clases.
Porque su fortuna es gracias a nuestra miseria.
