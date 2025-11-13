Tuberculosis: 1.23 millones de muertos en 2024 a pesar de ser prevenible y curable. [Eng]

Los recortes a largo plazo en la financiación de donantes podrían provocar hasta 2 millones de muertes adicionales y 10 millones de enfermos de tuberculosis entre 2025 y 2035. La agencia sufrió un duro golpe financiero cuando Estados Unidos se retiró en enero, lo que la obligó a recortar un 21 % su presupuesto previsto. [...] “El hecho de que la tuberculosis siga cobrándose más de un millón de vidas cada año, a pesar de ser prevenible y curable, es simplemente inconcebible.”