Por qué tu sudor puede oler a cebolla

Darte cuenta de que estás notando el aroma de las cebollas y que ese olor proviene de ti, pueden destruir la confianza. En ese caso, es natural preguntarse: "¿Por qué mi sudor huele a cebolla?". Las axilas que huelen a cebolla son más comunes de lo que piensas, y están estrechamente relacionadas con lo que hay en tu plato. Los alimentos de olor fuerte, como las cebollas, el ajo y ciertas especies contienen compuestos similares al azufre que las bacterias degradan emanando ese olor tan fuerte.