Tu SIM esconde un computador retro capaz de ejecutar apps. Por suerte, la protección militar evita que se infecte

Al retirar la fina capa de plástico que recubre el área dorada de una SIM moderna, lo que encontramos es un microcontrolador completo. Lejos de ser un simple circuito de memoria, el chip de la SIM es un sistema en sí mismo, comparable a un ordenador personal de hace décadas. Modelos como el StarChip SCF384g incorporan un procesador con una velocidad de hasta 25 MHz y una arquitectura propia, lo que les da la potencia equivalente a un PC de finales de los 80, como el IBM PC-AT. Una SIM puede generar y almacenar claves de doble factor,criptográfi