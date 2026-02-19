¿Y tú por qué cuota estás aquí?

Fue ayer mismo. Se lo preguntaba una mujer a otra mujer, en medio de una discusión por algo que no funcionaba ni medio bien.

¿De verdad hay necesidad de estas cosas? Lo peor es que me consta que la que lo preguntaba tenía razón, porque la otra es una inútil de tres pares que llegó a su puesto por cuestiones de paridad en las listas. Las electorales, se entiende.

La respuesta, me dicen, es que sí. Que hay necesidad. Y que si puedes tener una ventaja y no la aprovechas, eres tonta del culo. Hay necesidad porque hay un beneficio que rascar. Como si ofreciesen una subvención para tontas. Pues habría que intentar cobrarla, ¿no? Segunda frase de ayer, cuando comenté esto.

Lo malo es que no puedo poner dos títulos.

Pero ahí estás las motivaciones y ahí está el nivel.

Ah, oye. Y en el PSOE.

Qué será a su derecha...