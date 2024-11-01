Tu batido de proteínas podría contener una cantidad preocupante de plomo [ENG]

No es ningún secreto que las proteínas son un gran negocio en la actualidad. Echa un vistazo a los estantes de tu supermercado local y verás cuántos productos promocionan su contenido en proteínas, ya sea de origen natural, como la carne y la leche, o en productos más procesados, como los cereales para el desayuno y la pasta. Y para cualquiera que desee complementar su ingesta de proteínas u obtenerlas de fuentes no animales, como los usuarios de gimnasios o los veganos, por ejemplo, existen las proteínas en polvo.