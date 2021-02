Tte. General Fernández Campos: Lo que nadie fue capaz de contarnos sobre la conspiración del 23F

POR IÑAKI ANASAGASTI / EX SENADOR Aquella mañana llegué algo tarde a “Río Frío” (1) y Don Sabino ya estaba allí, en la mesa habitual donde nos sentábamos los sábados y con vistas a la plaza de Colón. Tenía un café delante, un vaso de agua, y ojeaba los periódicos del día. Nada más saludarnos me senté y casi sin mediar más palabras sacó unos folios doblados del bolsillo interior de su chaqueta y me dijo: