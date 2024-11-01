edición general
TSMC comienza a diseñar la construcción de la fábrica de microprocesadores de 1.4nm en Taichung [Eng]

El fabricante de chips comenzó el proceso para conseguir los permisos de la administración competente el viernes para comenzar la construcción de su Fab A14. Se espera que la instalación requiera una inversión inicial de alrededor de NT$1.5 billones (US$49 mil millones), con una producción en masa programada para la segunda mitad de 2028. [Esta descripción es un traducción personal de una parte de la noticia]

La razón principal por la que subo esta noticia es porque hace unos años consideraba imposible que se redujera el tamaño de los 2nm...
Y se ve que no...
TSMC está consiguiendo mantener al resto de competidores por detrás de ellos.
