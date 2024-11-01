El TSJC revoca la expulsión de un senegalés que fue detenido cuando intentó renovar su solicitud de asilo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la orden de devolución dictada sobre un ciudadano senegalés arribado a Tenerife en patera que fue detenido y devuelto a su país cuando se presentó voluntariamente en una comisaría para tramitar la renovación de su solicitud de protección internacional. Estima el recurso de apelación interpuesto por el afectado contra la sentencia de instancia que en su día legitimó la actuación de la Subdelegación del Gobierno.
| etiquetas: tribunal superior , canarias , expulsión , inmigrantes , revocación