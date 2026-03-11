·
10234
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11445
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
5596
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
4129
clics
El miedo cambia de bando
5037
clics
La viñeta: Títeres
más votadas
493
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
539
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
433
Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"
466
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
456
Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros
El TSJC condena a Mercadona por usar el salario de una trabajadora para culpar a su pareja en un despido disciplinario
En el despido del trabajador comparaban su salario con el de su pareja, a la que se refieren como "la madre de sus hijos", algo que el TSJC considera vulneración de la intimidad.
actualidad
1 comentarios
#1
Catapulta
Qué asco todo. No sé cómo en Mercadona con la de abogados que tienen pueden cagarla de esta manera. Vaya morro que tienen...
