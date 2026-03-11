edición general
16 meneos
58 clics
El TSJC condena a Mercadona por usar el salario de una trabajadora para culpar a su pareja en un despido disciplinario

El TSJC condena a Mercadona por usar el salario de una trabajadora para culpar a su pareja en un despido disciplinario

En el despido del trabajador comparaban su salario con el de su pareja, a la que se refieren como "la madre de sus hijos", algo que el TSJC considera vulneración de la intimidad.

| etiquetas: mercdona , tsjc
13 3 0 K 191 actualidad
1 comentarios
13 3 0 K 191 actualidad
Catapulta #1 Catapulta
Qué asco todo. No sé cómo en Mercadona con la de abogados que tienen pueden cagarla de esta manera. Vaya morro que tienen...
0 K 13

menéame