El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por "irregularidades" de Hacienda con Montoro de ministro

Ricardo Martínez Rico, cuyo hermano era jefe de gabinete del Ministerio en el momento de las inspecciones fallidas, también fue socio del exministro hasta 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló tres liquidaciones y multas por unos 300.000 euros al detectar "irregularidades" en las inspecciones que abrió el 1 de febrero de 2016 la Agencia Tributaria contra la empresa Econodos SL. La Unidad de Apoyo de Hacienda en la fiscalía anticorrupción atribuye esta mercantil a Ricardo Martínez Rico, presidente y socio fundador de.....