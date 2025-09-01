edición general
36 meneos
33 clics
El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por "irregularidades" de Hacienda con Montoro de ministro

El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por "irregularidades" de Hacienda con Montoro de ministro

Ricardo Martínez Rico, cuyo hermano era jefe de gabinete del Ministerio en el momento de las inspecciones fallidas, también fue socio del exministro hasta 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló tres liquidaciones y multas por unos 300.000 euros al detectar "irregularidades" en las inspecciones que abrió el 1 de febrero de 2016 la Agencia Tributaria contra la empresa Econodos SL. La Unidad de Apoyo de Hacienda en la fiscalía anticorrupción atribuye esta mercantil a Ricardo Martínez Rico, presidente y socio fundador de.....

| etiquetas: tsj de madrid , anulo multas , presidente equipo economico
30 6 0 K 252 politica
10 comentarios
30 6 0 K 252 politica
Comentarios destacados:    
#2 fremen11
Cómo no el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero oye Perro malo.....
5 K 63
makinavaja #7 makinavaja
#2 Para eso están los perros a sueldo, para obedecer...
0 K 12
#8 osmond
#2 Bueno, la AEAT pierde el 50% de sus juicios, sea contra tí o contra los colegas de Montoro.
0 K 7
camvalf #10 camvalf
#8 No te preocupes que si es por esa cantidad, y no eres tu estoy seguro que no la pierde.
0 K 11
sotillo #9 sotillo
#2 Mira que si por aquí también circularan sobres y regalos….
0 K 12
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Equipo Económico -la principal firma investigada en el caso Montoro- y a la pareja de este empresario, María Luisa Lucía García.
0 K 19
Milmariposas #4 Milmariposas
Mafia o mafia...
0 K 14
reivaj01 #3 reivaj01
¿Y el casoplón del coletas qué?
0 K 13
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Y el chalet ilegal de la mujer de Feijoo o el del juez Peinado , que pasa. xD
0 K 19
charles_ton #5 charles_ton
Afinando
0 K 6

menéame