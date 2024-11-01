edición general
El TSJ catalán rebaja a cuatro años de cárcel la pena a los mossos que agredieron y detuvieron ilegalmente a un joven

Rebaja sustancial de las condenas a los mossos d'esquadra que agredieron a un joven durante el toque de queda en la pandemia, lo detuvieron de forma ilegal y falsearon un atestado para encubrirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reducido de siete a cuatro años de cárcel las penas más altas para dos de los agentes y ha absuelto a un tercero, que había sido condenado a tres años de prisión.

mossos , toque de queda , pandemia , detencion ilegal , carcel , agresion
comentarios
tul #1 tul
el sistema judicial esta podrido, les permiten delinquir impunemente
Veelicus #3 Veelicus
#1 La policia no esta para ayudar al ciudadano, esta para ayudar al poder, por eso siempre que pueden les rebajan las penas o directamente les indultan.
Ninguno de estos pisara la carcel
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Si van a la cárcel ya es mucho teniendo en cuenta como se encubren.
#4 Marcus78
Pero pisaran 4 años la cárcel o estarán en casita despotricando sobre rojos?
