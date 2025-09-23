edición general
3 meneos
7 clics

Trump vuelve a animar a Ucrania a emprender la lucha armada contra Rusia: "Podrá recuperar su país y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!"

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volódimir Zelenski, se han reunido en Nueva York en el marco de la cumbre organizada por la ONU. En este encuentro bilateral, ambos líderes han abordado la guerra en Ucrania, así como las posibles sanciones contra Rusia. Tras la reunión, el presidente estadounidense ha animado a Ucrania a seguir luchando y a recuperar todo su territorio. Además, ha señalado que con el apoyo financiero de la OTAN y la Unión Europea podrán conseguirlo.

| etiquetas: trump , rusia , ucrania , onu
2 1 1 K 30 actualidad
sin comentarios
2 1 1 K 30 actualidad

menéame